Зачем Владимиру тактика выкошенной земли?

По всему городу с утра пораньше стоит жужжание. Это дяденьки с триммерами выкашивают травяной покров, осмелившийся вырасти выше пятнадцати сантиметров. И оставляют после себя голую, мертвую землю.

Уже давно не секрет, что именно открытый, неукреплённый грунт, на котором ничего не растет, – одна из главных причин городской грязи. Обильные осадки с легкостью вымывают землю на тротуары и автодороги, а дальше автомобили и пешеходы растаскивают ее по всему городу. В результате дороги разрушаются, мы ходим по лужам, а кругом – грязь и ямы. Между тем трава отлично удерживает грунт от размывания.

Знакомая картина и для Владимира, не правда ли? Рвение, с которым большие дядьки выкашивают во дворах траву, мешая спать взрослым поутру и детям после полудня, вызывает удивление. А что если просто не косить траву? Минуточку, скажет обыватель, а как же тогда добиться, чтобы в городе были красивые газоны? Ведь все же видели картинки с красивыми партерными газонами в Англии.

Не знаю, кто конкретно и когда решил, что если закупить триммеры и скосить все вокруг, мы получим красивый газон. Но именно так написано в решении Совета народных депутатов города Владимира под названием “О правилах обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Владимир”. Согласно ему:

То есть, по мнению депутатов, любая травяная растительность в городе – это газон. С депутатами не согласна, например, “Википедия”: “газо́н (от фр. gazon — дерн, трава) — участок земли с искусственно (выделено мной) созданным травяным покровом путем посева семян”. Между тем в наших дворах в подавляющем большинстве случаев травяной покров – естественного типа! Такая трава требует принципиально иного ухода, косить ее надо гораздо реже, зачастую это не делается годами… Я сфотографировал промежуточный итог дворового благоустройства по-владимирски.

Так зачем же мы косим траву? Этого требует все то же решение городского Совета народных депутатов:

Вот так вот просто. Любая трава должна быть скошена, как только ее высота достигнет 15 см. Даже если она, например, занесена в Красную книгу – коси и не заморачивайся. При этом за десять лет редактирования этого документа все, что в нем менялось, – это высота травы, подлежащей обработке. Как будто бы только это нужно знать для содержания газонов.

Ради интереса посмотрим, как ту же самую проблему решают по соседству, в столице. Климатическая зона у нас одна, флора тоже. Кстати, и нормативы по содержанию газонов там долгое время были похожи на наши – вполне возможно, что мы как раз и переняли опыт Москвы. Но с недавних пор там действует постановление мэрии № 743-ПП, разделяющее травяной покров на искусственный и естественный с разными требованиями к уходу.

Так, обыкновенные газоны из дикорастущих почвопокровных растений требуют сбора мусора и опавших листьев, прополки, прочесывания один раз в 3-4 года. Скашивать их предписано только в засушливые годы при угрозе пожара. То же относится к другими видам газонов из дикорастущих растений. А теперь сравните Владимир и Москву – какой город выглядит более ухоженным? Но давайте еще почитаем московское постановление.

То есть, по мнению москвичей, одуванчик имеет право на жизнь – это такой же “горожанин”, как и остальные растения! Так почему же в мегаполисе к растительности относятся бережно, а во Владимире по-варварски? Даже, скажем так, по-татаро-монгольски – это у кочевников, говорят, было в обычае рубить тех, кто вырос “выше тележного колеса”.

Тупое выкашивание дикорастущей травы и цветов не имеет никакого отношения к улучшению облика города. Оно не делает Владимир красивее. Скорее наоборот, превращение наших дворов в лунные ландшафты – это самое настоящее вредительство. Искренне хочется верить, что люди, отвечающие за благоустройство города: депутаты, экологи, чиновники – изучат опыт соседнего региона, который проанализировал ошибки, допущенные в прошлые годы, и сделал правильные выводы. Глядишь, и благоустройство Владимира переведём на современный уровень. А еще сэкономим на бензине для триммеров, да и потише станет. А вы как думаете?

Виктор Волчек

Фото: zuzino.mos.ru