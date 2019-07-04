Почему выпускники уходят из школы после 9-го класса?

В 2018 году, по данным Федеральной службы по надзору в сфере образования, 54% школьников после 9-го класса поступили учиться в учреждения среднего профессионального образования. Мы собрали мнения экспертов – учителей, родителей и молодых людей – о том, почему выпускники предпочитают поступать в колледжи и техникумы.

ЕГЭ усложняют, места в вузах сокращают

Сколько бы я ни просила учителей дать комментарий на эту тему, получала отказы. Официально – без комментариев, неофициально я услышала много подробностей. 10-й и 11-й классы – это больше дрессура к ЕГЭ, чем обучение. И не все школы конкурентоспособны в старших классах. Отсутствие профильных классов, сильных учителей – и вот уже школа еле-еле набирает из трех девятых классов один десятый.

Если хочется поступить в топовый вуз, то без репетиторов не обойтись. Но даже если ребенок прекрасно усваивает материал, учится, не факт, что ЕГЭ он сдаст на высокие баллы. Бесплатные места в вузах сокращают. И сейчас соотношение бюджетного и платного образование 60% к 40%, платный прием за несколько лет вырос на 15% и будет расти. Например, выучиться на востоковеда, лингвиста и специалиста по связям с общественностью бесплатно сегодня практически невозможно, так сильно урезали бюджетные места на эти специальности.

Анна Иванова (имя и фамилия изменены), учитель в г. Костерево:

– А что комментировать? У нас в этом году 9-й класс закончили около 50 человек. В 10-й класс идут всего 14! Причины? ЕГЭ усложняют с каждым годом, количество бесплатных мест в вузах сокращают. Дети и родители просто боятся доучиться до экзаменов и остаться с аттестатом за 9-й класс. Да и в колледжах после 11-го класса тоже в основном платное обучение. А доходы в нашем городе не ахти какие, вот дети и бегут из школы, пока в колледжах можно получить профессию.

С медалистами тоже не все так просто теперь. У меня племянница-выпускница шла на медаль, 11 лет была отличницей, математику сдала на 4, медали уже нет. Придумали в этом году, чтобы лишних баллов не давать для поступления. Сестра говорит, что никому не пожелаю такого дурдома: ждёшь ребенка с экзамена, потом результата, потом приказов о зачислении.

Схема «школа – вуз – хорошая работа» больше не работает

Мама семиклассника и девятиклассницы Мария Медведева рекомендует смотреть только на своего ребенка и следовать его потребностям и способностям. Не поддаваться давлению знакомых и родственников на тему «Ребенок должен обязательно получить высшее образование». Помнить, что хорошая профессия лучше диплома посредственного вуза, после которого не найти работу.

– Как вы считаете, почему после 9-го класса все больше выпускников уходит из школы?

– Можно абстрактно рассуждать о том, что изменились общественные установки на обязательное высшее образование как критерий успешности, что школа не готовит к ЕГЭ. Диплом вуза уже не гарантирует хорошей работы, поэтому нет смысла учиться в школе 11 лет. Но, я думаю, вопрос стоит об осознанном выборе детей. Дети уходят после 9-го класса, так как есть такая возможность. Никакого негатива по отношению к школе, как правило, в этом уходе нет. Это просто выбор следующей ступени обучения.

Школа может прекрасно подходить ребенку в начальном и среднем звене и не подходить в старшем. Если ребенок легко учится и способен учиться на более высоком уровне, он поступает в профильные классы другой школы или промышленно-коммерческий лицей (ПКЛ). Если есть склонность к определенной профессии, то в среднее специальное учебное заведение. А если ребенку психологически комфортно в своей школе и в ней сильные учителя по нужным ему предметам, он остается в 10-м классе.

Нам есть за что быть благодарным своей школе, но это не значит, что мы не уйдем после 9-го класса. И никакой драмы здесь нет. Почему уходящих девятиклассников много? Я думаю, потому что люди стали больше думать о будущем детей. Оставить ребенка в 10-м классе и отложить момент определения его будущего на 2 года, конечно, проще, чем уже к 9-му классу перебрать возможные варианты его дальнейшей учебы и найти наиболее подходящий. На уход девятиклассников из школы влияет ситуация с ЕГЭ и количеством бюджетных мест в вузах. Когда введут обязательный ЕГЭ по иностранному языку, уходящих после 9-го класса станет еще больше!

– Есть ли среди ваших знакомых такие примеры?

– Конечно, есть. Пятнадцать лет тому назад один юноша еле-еле заканчивал 9-й класс. С детства он любил делать стрижки, прически и все, что с этим связано. Надо ли уточнять, что он пошел учиться на парикмахера? И стал не мужским, а женским мастером, причем таким, что спустя несколько лет после его ухода из школы завуч записывалась к нему делать прическу на выпускной! Потом я видела фотографии, которые он выкладывал в социальных сетях: путешествия, счастливое лицо человека, довольного жизнью и занимающегося своим делом. Жаль, что мне самой так и не удалось попасть к нему на прическу.

Лет десять назад другой молодой человек ушел после 9-го класса в строительный колледж на юриспруденцию, но ближе к концу обучения понял, что хотел бы окончить еще и вуз, и выбрал себе МГУ. Прикрепился к своей бывшей школе для сдачи ЕГЭ, готовился очень серьезно, параллельно стал призером олимпиады «Ломоносов» по русскому языку и поступил на филфак МГУ на бюджет. Больше я его во Владимире не видела.

У родственницы дочь закончила 8-й класс и уже сейчас знает, что не пойдет в 10-й. Она любит готовить и собирается учиться на повара. Ее мама очень рада такому решению дочери. Мой сын закончил 7-й класс, но давно уже ясно, что он пойдет в колледж после 9-го класса. С четырех лет сын занимается техникой и электроникой, от смартфонов до крупной бытовой техники, при этом не блещет успехами в школе, так что колледж для него – возможность учиться тому, чем он и так занимается все свободное время.

– Какие преимущества есть у обучения в колледже?

– На мой взгляд, главное преимущество – раннее вхождение в профессию (если, конечно, мы не имеем в виду обучение работе на станках тридцатилетней давности, которые уже нигде не используются). В 20 лет у человека уже есть специальность, по которой он может работать. И законченное образование, если нет желания учиться дальше. Тем более сейчас повышать квалификацию можно самыми разными способами. Это меньшая доля академизма по сравнению со школой и больше практики.

Еще один бонус – раннее взросление и самостоятельность. Конкретная специальность, в отличие от расплывчатой формулировки «менеджер». Если иметь в виду профильные классы типа ПКЛ – это усиленная подготовка по профильным предметам, четкая ориентация на вуз, много работы, конкуренция, мотивированное окружение.

– Почему ваш ребенок принял такое решение? Вы решали самостоятельно или совместно?

– Решение принимала дочь сама, мы просто проговаривали разные варианты обучения, чтобы она могла выбрать. Среди ее знакомых есть учащиеся ПКЛ, так что заведение это ей известно. На осенней школе для одаренных детей она даже жила в комнате с девочкой из ПКЛ. Но также она знает, что само по себе обучение в ПКЛ без труда ничего не дает, и тому тоже есть примеры среди знакомых. Сын пока привыкает к мысли, что после 9-го класса будет заниматься «своим делом».

– Трудно ли было поступать?

– Нет, нетрудно. Записались на подготовительные курсы, чтобы сдать экзамены заранее. Сдали в конце апреля и забыли. Сейчас только отнесла в ПКЛ справку с результатами ОГЭ и учебные достижения, дающие дополнительные баллы. Обучение бесплатно, доплата за дополнительные курсы – 1000 руб. в месяц.

Сын, надеюсь, тоже будет поступать бесплатно. Но если не будет бюджетных мест, я готова учить его платно, главное – по выбранной им профессии.

Боялась сдавать ЕГЭ

Для Жанны Зыковой выбор Владимирского техникума туризма стал спонтанным решением, но о нем она не пожалела.

– Почему выбрала техникум, а не осталась в 10-м и 11-м классах?

– Лично я ушла, потому что боюсь сдавать ЕГЭ. Большинство моих знакомых и одноклассников закончили отношения со школой после 9-го класса. Думаю, что это в большей степени связано с ЕГЭ, оценками, или ученик уже знает, чем хочет заниматься, и идет в колледж по своей специальности.

– Какие преимущества в обучении в колледже и техникуме?

– Если в школе плохо сдал ЕГЭ, то у тебя очень маленькая вероятность поступить в вуз, придется идти туда, куда возьмут или же пересдавать и терять год. В колледже же есть выбор: можно сдавать ЕГЭ, а можно и не сдавать. И если сдашь не очень хорошо, то ты ничего не теряешь, а если же сдал хорошо, то можно перевестись в институт. Да и во время учебы можно работать по выбранной профессии и набираться опыта.

– Сама решила или родители советовали? Как тебе учеба в техникуме?

– На самом деле, мое решение было совершенно спонтанное. Когда я училась в школе, думала, что пойду на дизайнера или ветеринара. Но ни та, ни другая профессия оказались не для меня. Моих навыков рисования не хватило для дизайнера. А ещё я боюсь крови, из-за чего и ветеринар тоже не мое. Я совсем не знала, куда податься. Моя мама случайно на просторах Интернета наткнулась на сайт Владимирского техникума туризма. Мы сходили в приемную комиссию, где нам рассказали, что включает в себя эта профессия и обучение. Меня заинтересовало, я решила попробовать. И мне все понравилось!

У нас в техникуме нет бесплатных мест вообще, так что училась я платно. Поступать было совсем несложно. Я боялась, что меня не возьмут из-за троек в аттестате, их было много. Но меня приняли. И техникум я закончила уже без троек! Этим летом буду поступать в институт (вступительные экзамены проще для тех, кто после техникума и колледжа), чтобы получить высшее образование.

Колледж как стратегия

Выпускники колледжей могут поступать в вуз без ЕГЭ! Если они поступают по той же специальности, по которой учились в колледже, то есть возможность попасть сразу на 2-й курс. И по статистике Института образования, возможностью попасть в вуз в обход ЕГЭ сегодня пользуется каждый десятый абитуриент. И это одна из причин резкого роста популярности колледжей.

Специалисты Центра культуросоциологии и антропологии образования Института образования НИУ ВШЭ обнаружили закономерность: до 40% выпускников колледжей, поступающих затем в вузы без ЕГЭ, – дети не из малообразованных и малообеспеченных семей. В колледж теперь идут выпускники и после 11-го класса (их около 17%), заканчивают его, а затем поступают в вуз, минуя ЕГЭ, сдав внутренние экзамены.

Если ваш ребенок решил пойти после 9-го класса в колледж или техникум, поддержите его! Высшее образование – это уже для многих не самоцель, не показатель успешности. Если ребенок захочет, он сможет продолжить свое обучение в вузе, имея хороший бонус –специальность и опыт работы. Если ребенок впадает в панику, услышав о ЕГЭ, колледж – прекрасный выход, чтобы сохранить его нервную систему.

Елена Середина

Заглавное фото: surf.com.pl