Обзор самых популярных санаториев области

Лето – самое подходящее время для отпусков, отдыха и оздоровления всего организма. А где лучше всего можно отдохнуть и укрепить свое здоровье? Конечно, в санаториях! И, кстати, во Владимирской области есть весьма достойные варианты. Турагент Елизавета Шибина подготовила обзор трех самых лучших санаториев региона-33 и рассказала о их фишках. Скорее выбирайте свой профиль и оздоравливайтесь!

«Имени Абельмана»

Живописный берег реки Клязьмы, пойменные луга, вековые сосны – это все санаторий имени Абельмана. Он находится на выезде из города Коврова. Здесь есть ключик с минеральной водой (хлоридно-сульфатная кальциево-натриевая), который активно используют в лечении пациентов.

Досуг

В санатории много мест, где можно расслабиться и провести время в свое удовольствие. Например, просторный кинозал на 200 посадочных мест и танцевальный зал. Здесь проводятся мастер-классы по шитью, вязанию, лепке и другому рукоделию. К большим праздникам в санатории готовят интересную развлекательную программу.

Питание

4-разовое питание организовано в столовой, расположенной в 50 метрах от корпуса, по системе заказного меню в соответствии с рекомендованной диетой. То есть у каждого пациента исключительно индивидуальное питание.

Лечение

Санаторий специализируется на лечении:

органов движения;

периферической системы;

кардиологических заболеваний;

гинекологических заболеваний;

урологических проблем.

Цены и проживание

В корпусах есть регистратура, медицинский пост, фитобар, библиотека, в холле 1-го этажа — бесплатный Wi-Fi.

Стоимость проживания – от 2000 рублей за одну ночь.

Адрес: Владимирская область, Ковровский район, СЛПУ «Санаторий им. Абельмана».

Телефоны: +7 (49232) 2-53-28, +7 (49232) 2-53-29, +7 (980) 751-70-37

Сайт: abelman.ru

«Волгинский»

Санаторий находится между Москвой и Владимиром, поворот на поселок Вольгинский. Ему более восьмидесяти лет. Санаторий расположен на месте имения князей Прозоровских, которые владели этими землями с 1634 года. Чистый, озонированный воздух благоприятно действует на организм человека.

Досуг

Библиотека на 10 тыс. томов, дискотеки, киноклуб, караоке – все это в полном распоряжении гостей! Часто в санатории организуются экскурсии по «Золотому кольцу России»: во Владимир, Суздаль, Сергиев-Посад, Боголюбово, исторические места нашего района.

Для любителей активного досуга в лечебно-оздоровительном комплексе инструктора проводят спортивные занятия по бильярду, настольному теннису, баскетболу, волейболу, большому теннису.

Питание

Столовая работает по системе заказного меню. Питание пятиразовое, организовано по пятнадцати различным диетам, которые назначаются врачом во время первого приема на основании поставленного диагноза. Применяется методика раздельного питания, разгрузочные дни, дробное питание. Свежие фрукты и овощи на столах – круглогодично.

Лечение

Санаторий специализируется на лечении:

органов дыхания;

нервной системы;

органов кровообращения;

органов движения;

желудочно-кишечного тракта.

Цены и проживание

Все номера с балконами. В каждом номере имеется телефон с междугородной связью, телевизор со спутниковым телевидением, холодильник, санузел, душ. В просторных помещениях на этажах оборудованы комнаты отдыха, установлен бильярдный стол.

Стоимость проживания – от 2800 рублей за одну ночь.

Адрес: Петушинский район, п. Машиностроитель

Телефоны: +7 (49243) 7-11-38, +7 (49243) 7-20-38, +7 (49243) 7-13-87

Сайт: volgafss.ru

«Заклязьменский»

Санаторий находится на правом берегу реки Клязьмы, в 7 км от центра г. Владимира, на окраине национального парка-заповедника «Мещёра», в живописном сосновом бору. Этот край привлекателен своей неповторимой природой, завораживающей тишиной, спокойствием и прозрачно-чистым воздухом.

Досуг

На территории санатория имеются конференц-зал, библиотека, танцевальный зал, бильярд, тренажёрный зал, сауна с бассейном. Организуются экскурсии по городам «Золотого кольца России». А также есть комплекс SPА-процедур, собственный стоматологический кабинет, косметолог, зал лечебной физкультуры, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле.

Питание

В санатории гостей ждёт 4-разовое питание по заказному меню. После посещение врача назначается определенная диета, которая будет обеспечена каждому во время нахождения в санатории.

Лечение

Санаторий специализируется на заболеваниях:

сердечно-сосудистой системы;

желудочно-кишечного тракта;

костно-мышечной системы;

органов дыхания и органов пищеварения;

восстановлении больных сахарным диабетом.

Цены и проживание

В каждом номере есть две полутораспальные или одна двуспальная кровати, прикроватные тумбочки, стол, шкаф, телевизор, холодильник, принадлежности для приготовления чая и кофе. А также собственная ванная комната.

Стоимость проживания – от 1600 рублей за одну ночь.

Адрес: г.Владимир, Судогодское шоссе, 69

Телефон: 8-800-333-33-49

Сайт: zaklyazmenskiy-vlm.cbron.ru

Беседовала Юлия Митина

Заглавное фото: vladtourism.ru