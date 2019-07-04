Объехавший весь мир байкер оставил свой мотоцикл под Суздалем

Всемирно известный путешественник Дмитрий Петрухин подарил свой BMW K 1200 LT, на котором он объездил весь земной шар, уникальному музею мотоциклов под Суздалем. «Я сделал это! Мото-кругосветка в одиночку! 150 стран мира 250 000 км. 10 лет в пути» – так называется экспозиция, посвященная Дмитрию и его «боливару». Хозяин мотоцикла – первый и единственный пока байкер-кругосветник. На Владимирской земле он проездом – сам живёт в Казахстане. Человек на редкость общительный и дружелюбный.

– Я очень рад, что мой байк, проехавший весь земной шар, находится теперь в одном из лучших мото-музеев России, – сказал Дмитрий Петрухин.

С 2008 года СМИ начали освещать кругосветное путешествие Петрухина. Телеканалы и миллионы людей из разных стран пристально следили за его маршрутами. Он преодолевал пустыни, вечные снега и горы. Его сравнивали с Федором Конюховым. Однако сам Федор, поддерживающий дружбу с Дмитрием, считает, что путешествие на мотоцикле гораздо сложнее, чем на лодке через океан.

Посмотрите только на количество стран, которые пересек прославленный байкер: Россия, Австралия, Бразилия, Афганистан, Китай, Венесуэла, Греция, Лаос, Индия, Ливия… Это далеко не весь список! Приключений было – море. Дмитрия кусала змея, он попадал в эпицентр урагана, нес Олимпийский Огонь и вот – приехал во Владимир. Мы поинтересовались, зачем он так рискует, имея ответственную работу, дом, семью? Путешественник то ли отшутился, а может, сказал всерьез:

– Я сам родился и вырос в Красноярском крае – там, где упал Тунгусский метеорит. Подкаменная Тунгуска. Думаю, что аномалии и катаклизмы каким-то образом повлияли на меня, вот и совершил я мотокругосветку в одиночку. Наверное, влияет это до сих пор – точка не поставлена.

Дмитрий – депутат маслихата столицы Казахстана Алмааты. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил идею депутата-сорвиголовы налаживать дипломатические отношения по всему миру, путешествуя, и продвигать Зимние Азиатские Игры «Азиада 2011».

Под этот масштабный проект правительство выделило два одинаковых мотоцикла, оба впоследствии ставшие легендарными. Первый после двухлетнего путешествия по странам Азии и Ближнего востока оказался в музее первого президента Казахстана. А на другом мотоцикле Дмитрий пропутешествовал 10 лет. Именно он оказался в музее Льва Пестова под Суздалем.

– С детства проявлял любовь к приключениям, зачитывался книгами Уэллса, Купера, Беляева… Грезил путешествиями, как и все поколение мальчишек 1970-х. Вот и начал колесить, и первым моим байком стал соседский «ИЖ-Юпитер» – двухцилиндровый, старенький, – рассказывает Дмитрий.

Конец 90-х в Казахстане стал началом развития байкерского движения. И Петрухин активно участвовал в зарождении авто- и мотокультуры республики. В 2001-ом он создал Ассоциацию байкеров и стал её президентом. Ежегодно Дмитрий проводит мотопарады, организовывает акции в детских домах и домах престарелых, а также устраивает крупнейший в Средней Азии байк-фестиваль на озере Балхаш.

А начинал великий путешественник свой путь простым рабочим, горным электромехаником на шахте Караганды. Но мечты о дальних странах никогда его не оставляли. Вселенная пошла навстречу. В 2004 году в рамках межконтинентального вояжа в Казахстан приехала звезда Голливуда – Эван МакГрегор, известный по фильмам «Мулен Руж» и «Звездные войны». Дмитрий, помогая Эвану, услышал от него: «Байкером может стать каждый, но не каждый байкер может объехать полмира». Впоследствии эта фраза и стала для Петрухина судьбоносной.

Сначала он стартовал из Алмааты в Ватикан. Семья, шутя, собирала вещи Дмитрию, не думая, что дорога затянет его на всю оставшуюся жизнь. И закрутился калейдоскоп.

Петрухина принимали Папа Римский Иоанн-Павел II и Далай-лама. Страна сменяла страну.

– А в Кении и Танзании нет дорог, представляешь? Приходилось грузить мотоцикл и на буйволах его тащить, – вспоминает герой. – В месяц по 100 километров – не больше – я мог проехать… В снежный зимний плен я попал в Турции. А в Африке в свой День рождения сиганул на тарзанке в водопад Виктория.

В Лаосе байкер вместе с местными жителями тушил лесной пожар. В Индии, когда у байка отказали тормоза и сцепление, договорился с местными умельцами на языке жестов. Забавно они мотоцикл ремонтировали – это же не профессиональный сервис: разбирали мотоцикл, и каждую деталь фотографировали. Чтобы потом поставить её туда, где стояла, не перепутав! Через неделю байкер мотоцикл забрал и, как по волшебству, всё заработало!

В Тунисе после серии терактов в столицу были введены войска, и Петрухин оказался в гуще боевых действий. Был даже в плену у бандитов и наемников, пока его не удалось спасти послу Казахстана. Даже после такого испытания семья Дмитрия не смогла остановить путешественника. В 2010-м году он стал Послом Доброй Воли от Казахстана в ОБСЕ, а во время государственного переворота в Таиланде примирял местное правительство и оппозицию.

В США он заработал высшую байкерскую регалию – звание «железная задница», проехав 1500 миль за сутки без остановки! Это ещё и личный рекорд. Особой гордостью кругосветки стала для Петрухина поездка в Китай

В Китай иностранцам запрещено въезжать на своей мототехнике. Для Петрухина сделали исключение после истории на Олимпиаде.

– Мне с Акимата города Алмааты пришло сообщение, что я включен в список участников несения Олимпийского Огня пекинской Олимпиады, – говорит путешественник. – Все участники факельного шествия бежали, а я неожиданно для охраны сел на байк и поехал со своим факелом вместе с бегущими спортсменами. Видеоролики этой поездки крутили на всех телеканалах Китая.

Байкера все узнавали, поэтому в 2010 м году он и смог как телезвезда прокатиться по дорогам Китая на своем звездном мотоцикле BMW. Рассекал по Китайской стене. А ещё – заехал прямо на площадь Мао Цзедуна. Под носом у охраны депутат-байкер отснял видеопоздравление с днём рождения своему президенту. Потом его, конечно, взяли под белы ручки, но дело было сделано.

На родине Дмитрий Петрухин тоже стал одним из самых известных людей и удостоился высоких правительственных наград. Вот так на байке Петрухин наладил дипломатические отношения с лидерами многих стран мира. Нурсултан Назарбаев лично вручал Дмитрию Петрухину орден Почета Курмет и ещё более высокую награду – орден Дружбы Достык. А весной нынешнего года Петрухин, завершая свою фантастическую 10 летнюю кругосветку, познакомился на мотовыставке с нашим земляком Львом Пестовым. Ему и доверил своего любимого «коня» навечно.

Дмитрий Петрухин – путешественник, общественный деятель, президент байкерского движения Казахстана, президент Центрально-Азиатского географического общества (ЦАГО), руководитель морской кругосветной экспедиции Terra Vita на яхте «Шокан Уалиханов», депутат маслихата столицы Казахстана г. Алмааты от партии «Нур Отан».

Татьяна Клинова

Фото из архива путешественника