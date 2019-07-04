На ТНТ4 — всегда солнечно!

С 1 июля в 22:00 на ТНТ4 — сериал «В Москве всегда солнечно» (16+).

Четверо школьных друзей после учёбы решили работать «на себя, а не на дядю» и не без помощи родителей открыли собственный пивной бар «Филадельфия». Они же в нём и бармены, они же администраторы, бухгалтеры и уборщики. Название бара не случайно отсылает к культовому американскому сериалу «В Филадельфии всегда солнечно». «В Москве всегда солнечно» – его адаптация. Российская версия предупреждает о нестандартном юморе уже в названии. Ладно Филадельфия, там действительно солнце почти круглый год, но в Москве, по статистике, солнце светит в среднем всего 80 дней в году! Весь сериал и далее строится на таких парадоксальных противоречиях.

Герои пытаются заниматься взрослыми делами, но внутри они до сих пор инфантильные подростки, поэтому постоянно попадают в абсурдные ситуации. Их бар — немноголюдное место, и, казалось бы, большую часть времени владельцы должны скучать, но нет, почему-то именно их заведение притягивает к себе интересные происшествия и ярких персонажей. В конце концов, становится неважно, как там в Москве, ведь в баре у них действительно всегда солнечно.

Главную роль сыграл Константин Крюков, известный по фильмам «9 рота», «Жара», Ингрид Олеринская из комедии «Неадекватные люди» и Александра Ребёнок, актриса сериалов «Школа», «Глухарь». Константину Крюкову для роли в сериале пришлось научиться барменским фишкам и зрелищно делать коктейли. Актёр настолько увлёкся, что на съёмках даже создал свой авторский напиток.

А для Александры Ребёнок самым сложным было найти подходящее оправдание всем неоднозначным поступкам своей героини. По сюжету она довольно эгоистична, может для собственной выгоды «идти по головам» и во всех неудачах винит всех, кроме себя. И если некоторые из этих черт выглядели органично в американской версии, то российский зритель мог их вообще не принять. Такая тренировка актёрских навыков не прошла даром, что доказывает дальнейшая карьера Александры и её запоминающиеся роли в сериалах «Мёртвое озеро» и «Содержанки».

В США «В Филадельфии всегда солнечно» считается «панковским», хулиганским сериалом. «В Москве всегда солнечно» отличился тем же — редкий российский ситком настолько смело заходил на территорию «чёрного юмора» и острых социальных тем. Из героев получился собирательный портрет поколения «нулевых» годов, у которых внезапно открылись возможности не торопиться взрослеть, а ещё долгое время искать себя в череде проб и ошибок.

С 1 июля в 22:00 на ТНТ4 — «В Москве всегда солнечно», 2 серии подряд.