Что вы знаете о ковровском заводе имени В.А. Дегтярева?

Когда началось строительство ковровского пулеметного завода, на базе которого возник завод имени В.А. Дегтярева?
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Группа специалистов из какой страны принимала участие в его строительстве?
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Производство какого вида стрелкового оружия было впервые организовано на этом заводе?
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Кем был Куприян Киркиж, имя которого было присвоено заводу в июле 1932 года?
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Какое оружие было впервые спроектировано на заводе в годы Великой Отечественной войны конструктором В.А. Дегтяревым?
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Какими орденами был награжден завод за образцовое выполнение заданий советского правительства по производству и освоению новых видов вооружения в годы Великой Отечественной войны?
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Какое участие принял завод в разработке всемирно известного автомата Калашникова?
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В каком году ковровскому заводу было присвоено имя В.А. Дегтярева?
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Какую мирную продукцию начал производить завод в послевоенный период и продолжает выпускать до наших дней?
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Сколько стран мира получает вооружение для ВВС, ВМФ и сухопутных войск, выпущенное на заводе имени В.А. Дегтярева?
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