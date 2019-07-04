Что вы знаете о ковровском заводе имени В.А. Дегтярева?

Когда началось строительство ковровского пулеметного завода, на базе которого возник завод имени В.А. Дегтярева? В годы Первой мировой войны В годы первых пятилеток В годы Великой Отечественной войны Правильно! Неправильно! -

Группа специалистов из какой страны принимала участие в его строительстве? США Дании Англии Правильно! Неправильно! -

Производство какого вида стрелкового оружия было впервые организовано на этом заводе? Винтовки Автоматы Пистолеты Правильно! Неправильно! -

Кем был Куприян Киркиж, имя которого было присвоено заводу в июле 1932 года? Первым директором ковровского пулеметного завода после Октябрьской революции Наркомом тяжелой промышленности, начинавшим свою трудовую деятельность на ковровском пулеметном заводе Председателем ЦК Всероссийского Союза рабочих машиностроения (ВСРМ), трагически погибшим в дни вручения заводу Красного Знамени ЦК профсоюзов Правильно! Неправильно! -

Какое оружие было впервые спроектировано на заводе в годы Великой Отечественной войны конструктором В.А. Дегтяревым? Авиационная пушка Противотанковое оружие (ПТРД) Скорострельная зенитная пулеметная установка Правильно! Неправильно! -

Какими орденами был награжден завод за образцовое выполнение заданий советского правительства по производству и освоению новых видов вооружения в годы Великой Отечественной войны? Орден Трудового Красного Знамени и орден Ленина Орден Красной Звезды и орден «Знак Почета» Орден Отечественной войны и орден Славы Правильно! Неправильно! -

Какое участие принял завод в разработке всемирно известного автомата Калашникова? На заводе было организовано первое массовое производство автоматов Калашникова Группа конструкторов завода под руководством М.Т. Калашникова создала новый вид автоматического стрелкового оружия Ведущий конструктор завода В.А. Дегтярев подсказал М.Т. Калашникову идею принципиально нового вида автомата Правильно! Неправильно! -

В каком году ковровскому заводу было присвоено имя В.А. Дегтярева? 1939 1949 1959 Правильно! Неправильно! -

Какую мирную продукцию начал производить завод в послевоенный период и продолжает выпускать до наших дней? Мотоциклы Холодильники Радиоприемники Правильно! Неправильно! -