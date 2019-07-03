Захар Усенко заставил жительницу Владимира съесть пучок травы

Владимирский музыкант и участник проекта «Голос. Дети-5» на Первом канале Захар Усенко представил очередной выпуск программы «Звездомания» на интернет-портале «Юнпресс». На этот раз юные журналисты сняли сюжет «Лексика. И ничего другого».

Главной его задачей было научить жителей Владимира мечтать ярко, говорить красиво, жить счастливо и интересно, не засоряя свою речь словами-паразитами.

Захар Усенко сначала просил рассказать владимирцев о себе пять полных предложений, а затем, если человек допускал в речи, например, слово «блин», просил выполнить ранее обговорённое наказание. Люди приседали и отжимались, давали себе пощёчины, пели «Я – шоколадный заяц» и даже съедали пучок травы.

Участие в программе Захара прокомментировал его отец Александр Усенко:

«Да, в настоящее время Захар принимает активное участие в съёмках различных сюжетов на интернет-портале «Юнпресс» в программе «Звездомания». Тележурналистика оказалась для него очень интересным направлением для личного развития. Снято несколько сюжетов, где он выступает в качестве корреспондента».

Также сам Захар поделился своими эмоциями:

«Я уверен, в речи каждого человека есть слова-паразиты, от которых, безусловно, необходимо избавляться. В первую очередь, читать больше книг.

Сейчас мы работаем дальше! Проведены съёмки интервью с олимпийской чемпионкой в фигурном катании Еленой Ильиных, со звездой сериалов «След», «Молодежка» и «Интерны» – актрисой Ольгой Зейгер. Сняты несколько интересных сюжетов во Владимире, в том числе флешмоб «Я тебя люблю» и битва со словами-паразитами «Лексика. И ничего другого».

Как вокалист я тоже продолжаю развиваться. В активной фазе съёмки нового клипа и работа в студии – готовится к выходу полноценный альбом».

Напомним, Захар Усенко участвовал в пятом сезоне главного музыкального детского проекта страны «Голос. Дети-5», дошёл до этапа «Поединки», а затем покинул проект, уступив место Рутгеру Гарехту.

Беседовала Юлия Митина

Фотографии из личного архива Захара и Александра Усенко