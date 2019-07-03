Вредные советы наших бабушек

Бабушкины советы – тема, конечно, не новая, но очень актуальная. Я в одном из своих блогов уже писала о том, что не надо сразу же после рождения внука (внучки) спешить к детям с советами, как им ухаживать и воспитывать малышей. Подождите, пока сами спросят, а иначе рискуете быть высланными вон.

Но если уж к вам обратились, то подумайте сначала, что вы советуете.

Помню, когда я была молодой мамой, то некоторые рекомендации старших родственников меня вводили в ступор. А когда сама обзавелась внуками, то считала, что современные бабушки – люди продвинутые и ерунды не посоветуют. Как бы не так! Пообщавшись с молодыми мамочками и подслушав их «умудренных опытом» родителей, поняла, что мы – те ещё советчицы.

Итак, я собрала топ-10 вредных советов от бабушек. И как всегда, дорогие читатели «Призыв.ру», жду от вас дополнений к этому списку.

До трёх месяцев младенцев никому не показывать – сглазят. Ну, в первые месяцы жизни малыша и впрямь ни к чему водить толпы любопытствующих, но это скорее не потому что сглазят, а чтобы лишних микробов или, не дай бог, инфекции не принесли. Между кормлениями поить не простой водичкой, а «сладенькой» или компотом. Лично мне это аргументировали тем, что простая вода невкусная и ребёнок будет часто плакать. Не подходить к малышу и не брать его на руки, если он плачет. Пусть поплачет, лёгкие разработает, а так к рукам привыкнет и вырастет набалованным. Не давать малышу плакать совсем, иначе пупочная грыжа будет. Это другая крайность. Памперсы – это зло! Только пелёнки! От мокрых пелёнок потница и раздражение скорее обеспечено. Конечно, невозможно малыша постоянно держать в памперсах, необходимы воздушные ванны. Но памперс – реальное подспорье для родителей. Мыть ребёнка надо в горячей воде, чтобы прогрелся! Эдак можно навсегда привить ребёнку нелюбовь к купаниям. Чтобы ребенок не лез руками в тарелку и не разбрасывал еду, ему надо связать ручки, чтобы не «дурил». Ну, тут просто без комментариев! В годик подстричь малыша наголо, чтобы волосы гуще были. Ерунда всё это, проверено на нас с сестрой! Её стригли, меня нет. У нее волос тоньше, у меня гуще. Густота волос — это штука генетическая. Чтобы зубки резались, надо натереть малышу дёсны чесноком. Так и хочется посоветовать, чтобы себе натёрли, когда зубки выпадут, может, тогда новые вырастут. Малыша до годика надо туго пеленать, чтобы спинка и ножки прямые были. Ага, и чтобы не двигался совсем.

Бабушка-блогер Инна Савельева

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