Пенсионерки вышли торговать садовой ягодой

Вишня, смородина и малина продаются в изобилии на каждой крупной остановке общественного транспорта во Владимире. Свежую садовую ягоду можно купить на Горького, проспекте Строителей, Суздальском проспекте, Егорова, Верхней Дуброве, Красноармейской, а также в Загородном и Юрьевце. Цены вполне себе доступные – от 80 до 200 рублей. Можно взять и маленький стаканчик, и литровую баночку. Вырастить хороший урожай ягод не каждому под силу, поэтому спрос есть. Бабушки сидят на тротуарах по 2-3 часа и возвращаются на дачу.

– Ездим раз в день. На проезд много денег уходит. Прибыль-то невелика, так, подспорье к пенсии. Варенье успеваем варить. Ягоды остаются, вот и продаем, – рассказывают бабушки.

Продавцы смущаются при виде камеры, отворачиваются, закрывают лица, боятся штрафов. Во Владимире уличная торговля запрещена. Но пенсионерок не гоняют, для них контролеры делают исключение. Стихийных торговцев и так достаточно.

Как “Призыв” писал ранее, на рынках города также торгуют лесными ягодами. Земляники немного, а вот черники стало больше. Там же можно купить и свежих грибочков.

Анна Тумановская

Фото Петра Соколова