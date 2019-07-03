Двойная радуга впечатлила жителей Владимира 

Минувшим вечером жители Владимира стали свидетелями двойной радуги. Появившиеся в небе два разноцветных полукруга смотрелись очень эффектно. Фотографии захватывающего дух оптического явления мгновенно распространились в соцсетях. Горожане признавались, что не могли проехать мимо. Многие специально останавливались, чтобы запечатлеть такую красоту.

Появление в небе двойной радуги издревле считалось хорошей приметой. Согласно народным поверьям, она сулит исполнение желаний. Увидеть ее наши предки считали к удаче.

Прекрасным фото двойной радуги с “Призыв.ру” поделился фотограф Владимир Рашкован.

Ольга Ефремова

Заглавное фото Дарьи Соболевской