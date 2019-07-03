Детский травматолог всея Владимирской области

«И принесли к нему зайку, Такого больного, хромого, И доктор пришил ему ножки, И заинька прыгает снова». Может ли сказка стать былью? Может. Когда врачи благодаря своему профессионализму совершают настоящие чудеса. Особая область – детство. Когда после ЧП маленького пациента возвращают к жизни, собирают сломанные косточки, залечивают ожоги. Новый герой программы «Наши люди» Вячеслав Корнев именно такой – волшебник в медицинской маске, детский травматолог-ортопед. Вот уже порядка 40 лет он спасает малышей и подростков, перенесших различные виды травм.

Татьяна Данилова

Фото и видео автора