Что изменится в законодательстве с июля

С 1 июля во Владимирской области начали действовать новые тарифные ставки на газ, свет, воду, тепло и канализацию. Региональный департамент цен и тарифов утвердил 606 тарифов. Самый высокий рост показала вода и канализация — плюс 3,2%, самый низкий у электричества — плюс 0,9%. Средний платеж за комуслуги после июльского подорожания будет 1311 рублей на человека.

На официальном сайте департамента цен и тарифов публикуются все расчетные данные по тарифам. Каждый может посмотреть, какие расходы и доходы имеют ресурсоснабжающие компании при поставке коммунальных ресурсов в наши дома. Также можно подсчитать в специальном разделе «Калькулятор коммунальных платежей» свои платежи и сравнить их с усредненными по области. В департаменте действуют телефоны «горячей линии» (4922) 52-98-83 и (4922) 52-98-84, по которым можно получить консультации по тарифам на коммунальные ресурсы.