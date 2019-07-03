Что изменится в законодательстве с июля

-
Нововведения коснутся всех россиян
В июле текущего года в силу вступает множество законов, которые так или иначе затронут каждого россиянина, в том числе и жителей нашей области. Изменения на законодательном уровне произойдут в разных сферах нашей жизни: тарифы на комуслуги, пенсии и пособия, кредиты и ипотека, строительство и предпринимательство, торговля и гостиничный бизнес.
-
Повышение тарифов ЖКХ
С 1 июля во Владимирской области начали действовать новые тарифные ставки на газ, свет, воду, тепло и канализацию. Региональный департамент цен и тарифов утвердил 606 тарифов. Самый высокий рост показала вода и канализация — плюс 3,2%, самый низкий у электричества — плюс 0,9%. Средний платеж за комуслуги после июльского подорожания будет 1311 рублей на человека.
На официальном сайте департамента цен и тарифов публикуются все расчетные данные по тарифам. Каждый может посмотреть, какие расходы и доходы имеют ресурсоснабжающие компании при поставке коммунальных ресурсов в наши дома. Также можно подсчитать в специальном разделе «Калькулятор коммунальных платежей» свои платежи и сравнить их с усредненными по области. В департаменте действуют телефоны «горячей линии» (4922) 52-98-83 и (4922) 52-98-84, по которым можно получить консультации по тарифам на коммунальные ресурсы.
-
На пенсию с чистой совестью
С июля начнут выходить на пенсию по старости россияне, которые попали под действие пенсионной реформы. Пенсионерами станут мужчины и женщины, достигшие возраста 60,5 и 55,5 лет, соответственно. В июле выйдут на заслуженный отдых мужчины, рожденные в январе 1959 года, и женщины, которые родились в январе 1964 года.
-
Рост пособия по уходу
С 1 июля родители детей-инвалидов начнут получать повышенные компенсации по уходу. Их размер увеличился почти в два раза – с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей. Ежемесячную выплату по уходу получают проживающие в России неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Выплата устанавливается к пенсии ребенка-инвалида или инвалида с детства.
Такие пособия получают 2 965 жителей Владимирской области. Повышение выплаты пройдет для них беззаявительно.
-
Новые ограничения по кредитам и займам
С 1 июля 2019 года вступают в силу новые ограничения предельной задолженности граждан по кредитам (займам), взятым на срок не более 1 года. Начисленные на такой кредит или заем проценты, неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, не могут превышать сам долг более чем в 2 раза. После достижения этого предела начисление процентов, других платежей, неустойки и иных мер ответственности должно быть прекращено. Например, если человек взял взаймы 10 тысяч, то он отдаст не более 30 тысяч (10 тысяч – долг, 20 тысяч – проценты, неустойка, иные платежи).
Одновременно устанавливается предельное значение полной стоимости кредита (ПСК) и вводится ограничение ежедневной процентной ставки – 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для так называемых займов до зарплаты, выдаваемых микрофинансовыми организациями (МФО). С 1 июля 2019 года ПСК по таким займам не превысит 365%.
-
Каникулы для ипотечных заемщиков
С 31 июля ипотечные заемщики получат право приостанавливать или уменьшать выплаты по кредиту на срок до полугода, если окажутся в сложной жизненной ситуации. Временный перерыв в платежах не будет считаться просрочкой, не обернется взысканием залога и не испортит кредитную историю. Ипотечные каникулы будут распространяться как на новые, так и на ранее взятые займы. После каникул заемщик будет выплачивать кредит по первоначальным условиям договора, а затем вносить те платежи, которые были пропущены во время каникул. Таким образом, срок ипотеки удлинится.
В перечень трудных жизненных ситуаций, которые могут стать поводом обратиться за предоставлением каникул, входят потеря работы, инвалидность I или II группы, утрата трудоспособности на срок от двух месяцев подряд. Кроме того, право подать заявку на передышку по уплате кредита смогут заемщики, столкнувшиеся со снижением среднемесячного дохода за два месяца на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год. Закон разрешает обращаться за ипотечными каникулами и гражданам, у которых увеличилось количество находящихся на их иждивении несовершеннолетних или инвалидов I и II групп. Но при условии, что доход заемщика снизился на 20 процентов, а размер среднемесячных выплат по кредиту превысил 40 процентов дохода.
-
Новый механизм финансирования жилищного строительства
Вступившие в силу изменения в законодательство о долевом строительстве предусматривают переход от модели привлечения средств граждан – участников долевого строительства непосредственно на счета застройщиков к модели, когда средства дольщиков депонируются на специальных счетах эскроу в уполномоченном банке. Эти средства будут поступать в распоряжение застройщика только после завершения строительства и регистрации прав на первый объект долевого строительства.
С 1 июля привлечение средств участников долевого строительства допускается только с использованием счетов эскроу. Исключение составляют проекты строительства, которые соответствуют установленным правительством критериям, определяющим степень готовности объектов строительства и количество заключенных договоров участия в долевом строительстве.
-
Внедрение онлайн-касс
С 1 июля 2019 года онлайн-кассы становятся обязательными для:
– всех организаций и ИП, оказывающих услуги населению, независимо от режима налогообложения;
– ИП, работающих по ЕНВД (единый налог на вмененный доход) в торговле и общепите без использования наемного труда;
– ИП, использующих торговые автоматы, без наемного труда;
– перевозчиков, продающих проездные документы в салоне общественного транспорта.
Нарушителей ждут штрафы. Вместе с тем, согласно федеральному закону, индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие товары, работы, услуги до 1 июля 2021 года.
-
Настоящему молоку – почет и уважение
С 1 июля молоко и молочная продукция должны размещаться отдельно от продуктов с заменителями молочного жира и сопровождаться надписью, что они его не содержат. Новые правила выкладки молока и молочной продукции в магазине позволят сельхозпроизводителям, занимающимся производством молочной продукции без заменителя молочного жира, привлечь внимание потребителей. А покупатель выберет для себя продукцию по вкусу и кошельку.
Ранее вступили в силу новые правила маркировки продукции с заменителями молочного жира. Теперь в наименования товаров должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии производства. Такие надписи должны размещаться на лицевой стороне упаковки и выделяться контрастным шрифтом. Также производителям запретили называть молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира молочными терминами. Так, например, с прилавков должны исчезнуть сырные продукты, теперь они должны называться «молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира, произведенным по технологии сыра».
-
Обязательная "звездность" гостиниц
С 1 июля все гостиницы, в которых более 50 номеров, должны будут иметь свидетельство о присвоении им той или иной категории («звезд»). Предоставление гостиничных услуг без такого свидетельства запрещается и повлечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Свидетельство будет действовать в течение трех лет с момента присвоения. Если гостиница укажет в своей рекламе большее количество звезд, чем ей присвоено, ее также ожидает административный штраф. Аналогичный запрет устанавливается и в отношении горнолыжных трасс и пляжей.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: nevworker.ru
Обсуждение