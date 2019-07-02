Владимирцев ждут на диспансеризацию после работы

Для жителей Владимирской области составили график проведения диспансеризации. Теперь пройти профилактические осмотры можно и в вечернее время, например, после работы, и в субботние дни. Ознакомиться с полным графиком работы больниц и поликлиник региона можно на сайте департамента здравоохранения.

Диспансеризацию можно пройти вечером и в субботу.

Ранее «Призыв.ру» сообщал, что в России вступил в силу новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров. Он утвержден приказом Минздрава. Если раньше диспансеризация проводилась раз в три года, то теперь такая периодичность будет сохранена только для молодых людей 18-39 лет. Те, кто старше 40 лет, смогут проходить ее ежегодно.

Еще одно из новшеств – людям старше 40 лет будут проводить скрининги, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. Тех, кто моложе, терапевт будет осматривать, чтобы определить, есть ли у человека визуальные или иные локализации онкологических заболеваний. В том числе будут осматриваться кожные покровы и слизистые губ и ротовой полости, проводиться пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов.

О том, как записаться на прием к врачу через сайт госуслуг, читайте в материале Татьяны Даниловой.

Ольга Ефремова

Фото: solncrb.info