Узнайте место во Владимире по советской фотографии

В каком книжном магазине была сделана фотография в 1972 году? На проспекте Строителей На улице Горького На улице Егорова Правильно! Неправильно! -

Какое учреждение попало на фотографию 1979 года? Профессиональное училище № 25 Корпус «Р» Владимирского политехнического института Центральное проектно-конструкторское и технологическое бюро (ЦПКТБ) Правильно! Неправильно! -

Что размещалось в этом здании на улице Фрунзе (ныне - Большой Нижегородской) в 1947 году? Психоневрологический диспансер Областная клиническая больница Судебно-медицинская экспертиза Правильно! Неправильно! -

По какой улице города 10 апреля 1978 года проходил легкоатлетический пробег Владимир - д. Новосёлово, посвященный Дню космонавтики? Мира Садовой Балакирева Правильно! Неправильно! -

Караульные помещения какой владимирской тюрьмы запечатлены на фото 1947 года? СИЗО на ул. 9 Января Владимирского централа на ул. Б. Нижегородской Колонии строгого режима на ул. Полины Осипенко Правильно! Неправильно! -

6. На каком владимирском заводе проходил этот митинг в 1977 году? Электромоторном Тракторном «Магнетон» Правильно! Неправильно! -

Что за храм изображен на этом снимке? Покрова на Нерли Дмитриевский во Владимире Спас-на-Водах в Санкт-Петербурге Правильно! Неправильно! -

Что за улица попала на фото 1977 года? Лакина Горького Луначарского Правильно! Неправильно! -

Что за магазин увековечил фотограф в 1979 году? «Руслан» на проспекте Ленина Мебельный на Суздальском проспекте «Автомобилист» на ул. Ворошилова (ныне – Верхняя Дуброва) Правильно! Неправильно! -