Узнайте место во Владимире по советской фотографии

В каком книжном магазине была сделана фотография в 1972 году?
Правильно!
Неправильно!
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Какое учреждение попало на фотографию 1979 года?
Правильно!
Неправильно!
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Что размещалось в этом здании на улице Фрунзе (ныне - Большой Нижегородской) в 1947 году?
Правильно!
Неправильно!
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По какой улице города 10 апреля 1978 года проходил легкоатлетический пробег Владимир - д. Новосёлово, посвященный Дню космонавтики?
Правильно!
Неправильно!
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Караульные помещения какой владимирской тюрьмы запечатлены на фото 1947 года?
Правильно!
Неправильно!
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6. На каком владимирском заводе проходил этот митинг в 1977 году?
Правильно!
Неправильно!
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Что за храм изображен на этом снимке?
Правильно!
Неправильно!
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Что за улица попала на фото 1977 года?
Правильно!
Неправильно!
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Что за магазин увековечил фотограф в 1979 году?
Правильно!
Неправильно!
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В каком городском парке стояло это «чертово колесо» в 1983 году?
Правильно!
Неправильно!
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