Нашли птенца? Пройдите мимо! 

Совсем недавно мы показывали вам видео о том, как владимирская девушка спасла птенца. Сейчас он благополучно живет у нее дома и очень рад такой перспективе. Но всегда ли стоит спасать птенцов, которых вы случайно увидели на улице? Как это делать правильно? И какие последствия все это может иметь? На все вопросы ответил биолог Руслан Жуков.

– Что делать, если кто-то из нас увидел птенца?

– В большинстве случаев лучше не трогать птенца. Потому что если вы нашли его в траве, то где-то рядом гнездо. А значит, он находится под присмотром родителей. Маленькие птенцы не могут далеко уйти. Это нормально, что они выходят из гнезда, так они учатся летать. Поэтому, если у птенчика нет видимых травм, нет никакой опасности, то лучше оставить его на месте.

Единственная проблема, что в городе птенцов могут съесть кошки. От этого мы не уйдем. Именно поэтому вы можете просто посадить его обратно на ветку.

– А если птичка больна?

– Если вы видите какое-то механическое повреждение, то однозначно нужно вести ее в ветклинику. Очень часто в городе травмы наблюдаются у грачей и ворон. В домашних условиях вы точно не сможете им никак помочь. А в ветклинике назначат лечение, может быть, операцию сделают и сразу проконсультируют вас по поводу кормления птенца.

– А можно чем-то заразиться от птицы?

– Очень маловероятно, что вы заразитесь чем-то от птенца. Птицы не млекопитающие. В основном именно млекопитающие переносят болезни, которые опасны для человека.

Единственная опасность в том, что городские птицы грязные. Они могут переносить бактерии на своем оперении. Поэтому надо просто мыть руки после того, как вы подержали птицу. Обычное мытье рук вас предостережет от нежелательных бактерий.

– Как определить возраст птицы?

– Это практически нереально. Чаще всего я советую сфотографировать ее и прислать в группы зоозащитников или конкретно орнитологов. Они помогут установить возраст и вид.

Самостоятельно вы можете понять, что перед вами малыш только по пушку (мягкому оперению), по маленьким крыльям и хвостику. Все. Но установить примерный возраст не получится.

– Как кормить птенца дома?

– Конечно, кормить птенца, если вы его взяли, стоит обязательно. Но проблема в том, что для начала вам нужно определить, чей это птенец. А это сделать без орнитолога практически невозможно.

Это важно, так как некоторые птицы собирают червячков и потом отрыгивают птенцам, какие-то птицы приносят живую пищу, какие-то находят растительный корм. Сделайте фото и покажите его орнитологам, они вам быстро помогут определиться с кормом.

И будьте готовы к тому, что кормят птенчиков в течение всего дня через каждые полчаса. Поэтому забудьте о других делах.

– Сейчас люди достаточно часто подбирают птичек на улице, помогают им, лечат. Сможет ли такая птица выжить в природе?

– Птенцы быстро привыкают к домашнему режиму. Если это воробей, синичка, ворона, то они, конечно, смогут потом жить своей обычной жизнью в природе. Но если это дикая птица, то, если вы берете ее себе, знайте, что она сможет быть только домашней. Хищные птицы должны обязательно пройти обучение у родителей охоте. Иначе, когда вы ее выпустите, она просто не будет знать, как охотиться, и погибнет.

– Какие виды не могут существовать в замкнутом пространстве?

– Птицы, которые не могут существовать в замкнутом пространстве, – это точно стрижи. Они птицы воздуха. Стрижи в воздухе делают все: спят, спариваются, едят. Поэтому если вы увидели стрижа, не берите его домой! Помогите ему улететь. Они не умеют взлетать с горизонтальной плоскости, поэтому посадите его на вертикальную (например, на отвесную стену), и он улетит.

Стрижи очень часто гибнут дома, потому что им нужно питаться насекомыми. А кормить насекомыми дома – почти не реально.

Беседовала Юлия Митина

Заглавное фото: twitter.com