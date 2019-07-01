Как проходил первый конкурс красоты во Владимире

1 июля 1912 года на Пушкинском бульваре проходил первый во Владимире конкурс женской красоты. Несомненно, он отличался от современных. Не было ни заданий, ни демонстрации вечерних туалетов, ни выхода участниц в купальных костюмах. В то время никому бы и в голову не пришло устраивать подобное соревнование. Не было даже отборочного тура, и ведущий не выкрикивал во всеуслышание параметры участниц – объем бюста, талии, бедер. Ну, а дамы с идеальным в наше время ростом 180 см вообще не имели шанса на успех. Представления об идеальной фигуре были иные.

Выборы первой владимирской красавицы проходили посредством тайного голосования. Всем, пришедшим в тот вечер на Пушкинский бульвар, было предложено написать на входных билетах имя самой привлекательной на их взгляд девушки и опустить билетики в специально установленные ящички. Задача была не из легких. Ценители женской красоты просто терялись в выборе – так много хорошеньких барышень было вокруг!

Наконец, в 10 часов вечера счетная комиссия, состоявшая из офицеров гренадерского полка, приступила к работе. Через полчаса объявили результаты. Победительница набрала 64 голоса, ее ближайшие соперницы – 57 и 34, остальные представительницы женского пола получили всего по несколько голосов. Не обошлось и без курьезов – на некоторых билетиках было написано: «Нет лучше моей жены».

Победительнице подарили бутоньерку с надписью «Достойнейшая». Самая красивая барышня Владимира была смущена и растеряна. Газеты не разгласили ее имени. В краткой заметке о конкурсе первая владимирская королева красоты фигурирует как «госпожа Б.»

Из статьи Т.А. Пугиной “Прогулки по Пушкинскому бульвару” в альманахе “Старая столица”

Заглавное фото: blog.yababay.ru