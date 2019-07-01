Ореховый кекс: душевная идея для теплой компании

Друзья, проголодались? Предлагаю ударить по сладенькому! Как еще поднять настроение в прохладную погоду? С вами снова испытатель интернет-рецептов Дмитрий Мареев. И сегодня наша цель – ореховый кекс. Вот такой красивый:

А сладенького мне не просто захотелось, а очень-очень-очень захотелось. А еще свою роль сыграла моя экономность. Кекс я запланировал подготовить в духовке, а не в мультиварке. Следом в «жарочный ящик» я запланировал отправить курочку с овощами. Следовательно, духовка уже будет стоять на парах после десерта, и прогревать ее дополнительно не потребуется. О, как!

Рецепт очень простой, и особых кулинарных навыков не потребует. Главное духовку зажечь! Шутка… Ингредиенты тоже все доступны, кроме, наверное, ГРЕЦКИХ ОРЕХОВ. У меня, к примеру, их под рукой нет обычно. Нужно бежать в магазин. Больше острить и томить не буду. Остался только один маленький штришок: приготовьте своих родных и близких к приятному ожиданию, ведь в момент готовки дом наполнится головокружительными ореховыми ароматами. И следите за ГРЕЦКИМИ орехами!!! «Домашние белочки» могут оставить вас без этого важнейшего ингредиента!

Итак, для кекса нам понадобятся:

Яйцо – 2 штуки

Сахар – 250 граммов

Сметана – 100 граммов

Сливочное масло – 60 граммов

Мука – 200 граммов

Разрыхлитель – 1 чайная ложка

Соль – щепотка

Орехи – 150 граммов

Сахарная пудра – для украшения

Для выпечки в духовке я взял силиконовую форму. Тут на ваше усмотрение. Поехали…

Соединяем в глубокой посуде мягкое сливочное масло и сахар. Я сначала вилочкой размял тщательно, а потом довел до нужной кондиции миксером. Минут 5 мешаем до получения кремообразной массы.

Добавляем сметану и яйца и работаем миксером еще 3 минуты.

Добавляем муку, разрыхлитель и соль. Аккуратно перемешиваем до получения однородной массы. Комочков быть не должно.

Грецкие орехи подвергаем жестокой экзекуции и измельчаем в отдельной миске до небольших кусочков. Можно немного поджарить орехи в духовке. Минут 10. Это по желанию. Лично мне было лень))) Шутка. Конечно, поджарил.

Добавляем орехи в массу и тщательно перемешиваем.

Берем форму для выпечки, смазываем сливочным маслом и слегка присыпаем мукой.

Выкладываем тесто в форму и выпекаем в духовке при 180 градусах 40-45 минут.

Достаем наш кекс из формы, посыпаем сахарной пудрой, украшаем ягодками, фотографируем и выкладываем в Инстаграме, ВКонтакте, Одноклассниках… Стоп! Остапа понесло)))

Перепишем восьмой пункт:

Достаем наш кекс из формы, посыпаем сахарной пудрой, украшаем ягодками, фотографируем и ЕДИМ, ЕДИМ, ЕДИМ! Иначе все уйдет без вас. И останется на столе лишь блюдо французской кухни – ШАРОМПОКАТИ!

Бон апети, друзья! Спасибо, что читаете и, надеюсь, экспериментируете вслед за мной. А в следующий раз мы возьмемся за что-нибудь жиденькое или мясное. До новых встреч!

И еще немного о сладеньком. Другие мои рецепты десертов ищите по ссылкам:

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Ваш Дмитрий Мареев

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