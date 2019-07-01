«Ну ма-а-ам!» Блогер Ольга Савельева презентовала владимирцам новую книгу

Ольга Савельева, автор бестселлеров «Апельсинки», «Попутчица», «Два сапога», популярный блогер, мотивирующий лектор и мама двоих детей, побывала во Владимире, встретилась с мамами особенных детей и со своими читателями и презентовала свою новую книгу «Ну ма-а-ам!»? Нашему журналисту удалось не только попасть на лекцию, но и пообщаться с писательницей.

Не ставьте шлагбаум для чувств

Книги Ольги Савельевой вошли в топ самых продаваемых книг 2017 года. Она победитель в номинации “Лучшая художественная книга” по версии OZON. По ее рассказу «Отмолили Петеньку» снят фильм. Ольга занимается благотворительностью, оказывает информационную поддержку фондам, людям, нуждающимся в помощи.

На прошлой неделе состоялась благотворительная встреча писательницы с мамами особенных детей. Ольга Савельева рассказала, как стать счастливой в разных жизненных обстоятельствах. Писательница на себе испытала, каково это падать в колодец беды: ее маленькая дочь Катя заболела менингитом в 9 месяцев и полностью потеряла слух, получив справку об инвалидности. Сейчас дочке 2,9 года, слух удалось восстановить на 85% благодаря вовремя сделанной операции и неравнодушным читателям, которые помогли попасть на операцию.

А еще писательница выступила в областной библиотеке в формате стендапа с лекцией «Для тех, кому по пути»: поделилась мотивирующими историями из жизни, рассказала о себе и своих книгах. Встречи во Владимире организовали координатор благотворительного фонда «Владимирские дети-ангелы» Ирина Долганова и женский клуб «Я женщина! Захотела и смогла».

– Ольга, какое чувство испытываете, когда выходит ваша новая книга?

– Радость. Каждая книга как ребенок.

– Почему формат стэндапа? Вам предложили редакторы так продвигать себя и книги?

– Нет, я все придумала сама. У меня нет продюсера. Стендап – потому что это модный формат сейчас, и мне в нем комфортно выступать.

– Ваши истории о людях реальны или есть художественный вымысел?

– Я начала писать в первом декрете, чтобы не сойти с ума. Писала посты в Фейсбуке, когда гуляла с ребенком, о том, что волнует. Сначала это была тема материнства со всеми сложностями и проблемами. Я узнала, что я блогер от продавца шаурмы. Он попросил меня сделать фото с шаурмой, чтобы прорекламировать его второй открывшийся ларек: «У вас много подписчиков, они узнают обо мне». Он же и показал мне число подписчиков, я даже не знала, где их смотреть.

В течение 8 лет я пишу по нескольку постов в день. Из постов рождаются книги. Все темы из жизни, придумать столько невозможно, ни одна бы фантазия не справилась. Да, я могу поиграть эпитетами, соединить несколько локаций в одну. Пишу доходчиво, говорю честно и просто о том, что сложно и больно.

Ждут даже в Австралии

– Какой по счету город Владимир в ваших гастролях?

– Владимир – 57-й город в моем гастрольном графике! Спасибо за такой душевный прием! Ждали, как дорогого гостя. Мне нигде не дарили столько подарков. (Читательницы напекли эклеров, которые любит Ольга, подарили цветочную композицию в виде книги, кофейную куклу и шелковый платок в апельсинах ручной росписи, пряники в виде книг).

У меня цель – до конца года посетить 100 городов. Я была на встречах с читателями не только в России, но и в Сингапуре, Вьетнаме, Казахстане, сейчас зовут даже в Австралию.

– Рецепт настроения от Ольги Савельевой?

– Настроению не дано быть хорошим всегда. Улыбайтесь, грустите, если хочется. Не ставьте шлагбаум для чувств. Иногда бывает хандра на пустом месте, хотя вроде все хорошо. Я это настроение называю «потребность в осени» и немного грущу.

– Что пожелаете своим читателям, которые впервые возьмут в руки вашу книгу?

– Надеюсь, я оправдаю ожидания, читателю будет интересно. И он не откинет в сторону книгу со словами: «Какая ерунда»!

Мотивация от Ольги Савельевой

– Усилие не должно быть насилием над собой!

– Чем больше знаешь, тем больше сомнений! Сомневаться – это нормально! Но сомнения не должны стать якорями.

– Жизнь – длинный коридор с закрытыми дверями. За какой-то дверью ждет тебя счастье. Можно найти эту дверь. Я иду и открываю все двери!

– Счастье – это мышца! Ее надо качать!

– В браке не бывает “повезло”! Брак –это работа, труд!

– Как понять свое призвание? Ответьте на 3 вопроса: что вы готовы делать бесплатно, за что вам чаще всего говорят «спасибо», и когда вам плохо, что вы делаете, чтобы вам стало лучше?

– Нет неправильных людей! Даже если человек кажется вам злым, он не родился таким, он им стал, идя из точки А в точку В.

– Качество жизни определяется, когда ты будешь выбираться из колодца беды, упав в грязь. У всех по-разному. Кто-то делает грязь лечебной. А кто-то остается в колодце, манипулируя другими, не желая из него выбираться.

– Разрешите себе ошибаться! Решили взобраться на Эверест. И вот на полпути поняли, что это не ваш путь, не ваша задача. Разворачивайтесь с полпути. «Все нужно доводить до конца»! – это неправильное утверждение. Только ввязавшись в драку, вы поймете, ваша она или нет.

Елена Середина

Фото автора, организаторов и Ольги Савельевой