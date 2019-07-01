Эндокринолог из Владимира попала в тройку лучших врачей России

Заведующая эндокринологическим отделением городской клинической больницы № 5 Владимира Наталья Маврычева заняла второе место на всероссийском конкурсе врачей в номинации «Лучший эндокринолог». Примечательно, что это первое призовое место владимирских докторов на профессиональном всероссийском конкурсе за всю историю его проведения. Всего в этом году на конкурс поступило 596 работ по 29 номинациям из 60 субъектов Российской Федерации и 6 федеральных органов исполнительной власти.

Из этого огромного числа достойных кандидатов выбрали 87 победителей.

Наталья Маврычева работает в системе здравоохранения более 20 лет, с 2011 года возглавляет эндокринологическое отделение, имеет ученую степень кандидата медицинских наук.

– За время работы доктор Маврычева зарекомендовала себя высококвалифицированным специалистом и умелым организатором. Она в полном объеме владеет всеми применяемыми в отделении современными методами обследования и лечения пациентов, является наставником для молодых специалистов. Под ее руководством в медучреждении было внедрено оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Эндокринология», – уточняет пресс-служба департамента здравоохранения администрации Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото и видео департамента здравоохранения Владимирской области