Цветок папоротника будут искать в Патриаршем саду

Жителей и гостей Владимира приглашают прикоснуться к истокам двух древнейших праздников – Иван Купала и Аграфена Купальница. Торжества (6+) состоятся 5 июля в Патриаршем саду. Организаторы обещают интересную программу. Так, посетителей ждут загадочные экскурсии по таинственному саду. И только счастливчики найдут цветок папоротника, который сулит удачу.

В программе вечера значатся также прыжки через костер, загадывание желаний на купальском дереве, встреча с русалками у таинственного озера, традиционное плетение венков и спускание их на воду, прохождение через арку изобилия, беспроигрышная лотерея, мастер-классы для детей и многое другое.

Участие в празднике примут фольклорный ансамбль «Жаворонки» и народный хореографический ансамбль «Звоны».

– Не пропустите шанс провести сказочную, полную чудес купальскую ночь у нас в саду, где финальным аккордом станет противостояние двух стихий – огня и воды, – приглашают владимирцев организаторы праздника. Начало в 20.30.

Народный праздник Ивана Купалы посвящён летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. Еще его называют Иван Травник. Считается, что в ночь на Купалу пробуждаются все животворящие силы на Земле и многие растения приобретают особые, магические свойства. Какие травы нужно собирать на Купалу, «Призыв.ру» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: alupka24.ru