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Что делать, если срочно нужна сиделка

Кто поможет семье с лежачим больным?

  1. Дома лежачий больной

    В семье появился лежачий больной. К сожалению, от такой ситуации никто не застрахован. О том, как организовать хороший уход, чтобы это не стало  обременением для  родственников, какие меры государственной поддержки можно получить, как оформить такую помощь, кто на нее имеет право, мы узнали в департаменте социальной защиты населения Владимирской области.

    Фото: lechimtravmy.ru

  2. Меры соцподдержки для лежачего инвалида...

    Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%:

    • платы за наем и за содержание жилого помещения, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
    • платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда;
    • платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
    • оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.

     

  3. ...другие льготы и выплаты

    Инвалидам I, II группы и семьям с детьми-инвалидами предоставляется 50% компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества. Сумма компенсации определяется с учетом размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и минимального размера взноса на капитальный ремонт.

    Кроме того, лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (инвалиды I группы; престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, а также граждане, достигшие возраста 80 лет), выплачивается компенсационная выплата по линии Пенсионного фонда в размере 1200 руб. ежемесячно.

    Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином. Установление компенсационной выплаты не зависит от факта совместного проживания и от того, является ли ухаживающий родственником нетрудоспособному гражданину.

    Важная информация! Компенсационная выплата выплачивается к пенсии гражданину, за которым осуществляется уход.

  4. Куда обращаться, чтобы организовать уход за больным

    В любую организацию социального обслуживания или социальной защиты. Ваш сигнал в любом случае передадут нужным работникам. Но быстрее и правильнее обращаться в отделы социальной защиты (действуют во всех районных центрах). Именно они являются уполномоченным органом, принимающим решение о признании (либо об отказе) гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, а также об определении формы предоставления услуг (на дому, полустационарная и стационарная формы). Перечень учреждений с адресами и контактными телефонами размещен на сайте департамента.  Вы также можете воспользоваться услугами негосударственных (частных) поставщиков социальных услуг. Информация о таких организациях, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг Владимирской области, также размещена на сайте департамента в разделе «Социальное обслуживание».

    Фото posobie-expert.com

  5. Варианты круглосуточного наблюдения за лежачими больными

    Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляют:

    •  на дому – комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства в качестве дополнительной услуги;
    • в стационарной форме – дома-интернаты и психоневрологические интернаты.

    Приказом департамента социальной защиты населения от 26.03.2015 № 100 утверждены тарифы на дополнительные услуги. Стоимости 1 часа работы  – 140 руб. Услуга оказывается гражданам, утратившим в полной или в значительной степени способность к самообслуживанию.

    Фото: medsidelka.ru

     

  6. Как оплачивается уход за пациентом

    При предоставлении услуги составляется план индивидуального ухода, включающий перечень работ, периодичность и сроки ее предоставления. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг.

    Услуги сиделки можно получить и в негосударственных организациях (стоимость определяется по соглашению сторон).

    Право на бесплатное социальное обслуживание имеют:  инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние граждане, граждане, пострадавшие в результате межэтнических и межнациональных конфликтов, а также малоимущие (если среднедушевой доход не превышает 1,5-кратного размера установленного по области прожиточного минимума, или 12919 руб.).

  7. Какое время лежачие инвалиды могут пребывать в бюджетных учреждениях

    Срок пребывания гражданина в стационарном учреждении социального обслуживания не ограничен. При признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме может быть определен (по желанию самого гражданина, его родственников) необходимый срок – месяц, два, полгода. Срок социального обслуживания может изменяться (удлиняться или сокращаться) по соглашению сторон и с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина.

  8. Какие бюджетные учреждения региона предоставляют уход

    •  Балакиревский психоневрологический интернат,  отделение с. Бакшево (Александровский район);
    •  Владимирский психоневрологический интернат;
    •  Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
    • Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
    • Пансионат имени Е.П. Глинки, отделение милосердия с. Сарыево;
    • Гороховецкий комплексный центр социального обслуживания населения;
    • Гусевской психоневрологический интернат  (п. Гусевский);
    • Камешковский общий комплексный центр социального обслуживания населения;
    • «Геронтологический центр «Ветеран», отделение с. Филипповское (Киржачский район);
    • Болотский психоневрологический интернат (Ковровский район);
    • Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов;
    • Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
    • Кольчугинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов;
    • Меленковский комплексный центр социального обслуживания населения;
    • Папулинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов (Меленковский район);
    • Хольковский психоневрологический интернат (Меленковский район);
    • Муромский комплексный центр социального обслуживания населения;
    • Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г. Мурома»;
    • Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов  (Селивановский район);
    • Отделение д. Переложниково (Селивановский район);
    • Тюрмеровский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов (Судогодский район);
    • Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
    • Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат пос. Садовый» (Суздальский район);
    • Арбузовский психоневрологический интернат (Собинский район);
    • Жереховский психоневрологический интернат (Собинский район);
    • Копнинский психоневрологический интернат (Собинский район);
    • Собинский психоневрологический интернат;
    • Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района.

     

  9. Как попасть в социальное учреждение?

    Для помещения граждан в стационарное учреждение социального обслуживания необходим пакет документов, который рассматривается специальной комиссией :

    • личное заявление клиента или его законного представителя о помещении в стационарное учреждение социального обслуживания (оригинал по установленной форме с заключением отдела социальной защиты населения по месту жительства);
    •  медицинская карта установленной формы, оформленная лечебным учреждением, с заключением врачей-специалистов о состоянии здоровья и отсутствии у заявителя медицинских противопоказаний к стационарному обслуживанию (оригинал);
    • паспорт гражданина (копия с предъявлением оригинала);
    •  свидетельство, удостоверение или иной документ установленного образца о праве на меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в копиях, по желанию клиента);
    • справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о размере пенсии и пенсионное страховое свидетельство (оригинал);
    • справка органов местного самоуправления или жилищно-эксплуатационных предприятий о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений (оригинал);
    • для граждан, проживающих в семьях или имеющих родственников, обязанных в соответствии с федеральным законодательством их содержать, – справку от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходах за последние три месяца, предшествующие месяцу обращения в территориальный орган департамента по месту жительства по вопросу предоставления стационарного социального обслуживания (оригинал);
    •  для инвалидов – справка, определяющая степень ограничения трудоспособности и индивидуальная программа реабилитации, выданные учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы (копия с предъявлением оригинала);
    •  для граждан, признанных в установленном порядке недееспособными, – решение суда о признании недееспособными, постановление органа опеки и попечительства о назначении опекуна, решение органа опеки и попечительства о помещении гражданина в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения (копия, заверенная в установленном порядке).

     

    Татьяна Данилова

    Фото “Призыв.ру”

    Заглавное фото: sidelki2.ru

     
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