Что делать, если срочно нужна сиделка

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Дома лежачий больной
В семье появился лежачий больной. К сожалению, от такой ситуации никто не застрахован. О том, как организовать хороший уход, чтобы это не стало обременением для родственников, какие меры государственной поддержки можно получить, как оформить такую помощь, кто на нее имеет право, мы узнали в департаменте социальной защиты населения Владимирской области.
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Меры соцподдержки для лежачего инвалида...
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предусмотрена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%:
- платы за наем и за содержание жилого помещения, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда;
- платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
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...другие льготы и выплаты
Инвалидам I, II группы и семьям с детьми-инвалидами предоставляется 50% компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества. Сумма компенсации определяется с учетом размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и минимального размера взноса на капитальный ремонт.
Кроме того, лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (инвалиды I группы; престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, а также граждане, достигшие возраста 80 лет), выплачивается компенсационная выплата по линии Пенсионного фонда в размере 1200 руб. ежемесячно.
Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином. Установление компенсационной выплаты не зависит от факта совместного проживания и от того, является ли ухаживающий родственником нетрудоспособному гражданину.
Важная информация! Компенсационная выплата выплачивается к пенсии гражданину, за которым осуществляется уход.
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Куда обращаться, чтобы организовать уход за больным
В любую организацию социального обслуживания или социальной защиты. Ваш сигнал в любом случае передадут нужным работникам. Но быстрее и правильнее обращаться в отделы социальной защиты (действуют во всех районных центрах). Именно они являются уполномоченным органом, принимающим решение о признании (либо об отказе) гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, а также об определении формы предоставления услуг (на дому, полустационарная и стационарная формы). Перечень учреждений с адресами и контактными телефонами размещен на сайте департамента. Вы также можете воспользоваться услугами негосударственных (частных) поставщиков социальных услуг. Информация о таких организациях, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг Владимирской области, также размещена на сайте департамента в разделе «Социальное обслуживание».
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Варианты круглосуточного наблюдения за лежачими больными
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляют:
- на дому – комплексные центры социального обслуживания населения по месту жительства в качестве дополнительной услуги;
- в стационарной форме – дома-интернаты и психоневрологические интернаты.
Приказом департамента социальной защиты населения от 26.03.2015 № 100 утверждены тарифы на дополнительные услуги. Стоимости 1 часа работы – 140 руб. Услуга оказывается гражданам, утратившим в полной или в значительной степени способность к самообслуживанию.
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Как оплачивается уход за пациентом
При предоставлении услуги составляется план индивидуального ухода, включающий перечень работ, периодичность и сроки ее предоставления. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг.
Услуги сиделки можно получить и в негосударственных организациях (стоимость определяется по соглашению сторон).
Право на бесплатное социальное обслуживание имеют: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, несовершеннолетние граждане, граждане, пострадавшие в результате межэтнических и межнациональных конфликтов, а также малоимущие (если среднедушевой доход не превышает 1,5-кратного размера установленного по области прожиточного минимума, или 12919 руб.).
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Какое время лежачие инвалиды могут пребывать в бюджетных учреждениях
Срок пребывания гражданина в стационарном учреждении социального обслуживания не ограничен. При признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме может быть определен (по желанию самого гражданина, его родственников) необходимый срок – месяц, два, полгода. Срок социального обслуживания может изменяться (удлиняться или сокращаться) по соглашению сторон и с учетом индивидуальной нуждаемости гражданина.
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Какие бюджетные учреждения региона предоставляют уход
- Балакиревский психоневрологический интернат, отделение с. Бакшево (Александровский район);
- Владимирский психоневрологический интернат;
- Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- Пансионат имени Е.П. Глинки, отделение милосердия с. Сарыево;
- Гороховецкий комплексный центр социального обслуживания населения;
- Гусевской психоневрологический интернат (п. Гусевский);
- Камешковский общий комплексный центр социального обслуживания населения;
- «Геронтологический центр «Ветеран», отделение с. Филипповское (Киржачский район);
- Болотский психоневрологический интернат (Ковровский район);
- Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
- Кольчугинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов;
- Меленковский комплексный центр социального обслуживания населения;
- Папулинский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов (Меленковский район);
- Хольковский психоневрологический интернат (Меленковский район);
- Муромский комплексный центр социального обслуживания населения;
- Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат г. Мурома»;
- Новлянский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Селивановский район);
- Отделение д. Переложниково (Селивановский район);
- Тюрмеровский дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов (Судогодский район);
- Суздальский дом-интернат для престарелых и инвалидов;
- Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат пос. Садовый» (Суздальский район);
- Арбузовский психоневрологический интернат (Собинский район);
- Жереховский психоневрологический интернат (Собинский район);
- Копнинский психоневрологический интернат (Собинский район);
- Собинский психоневрологический интернат;
- Комплексный центр социального обслуживания населения Юрьев-Польского района.
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Как попасть в социальное учреждение?
Для помещения граждан в стационарное учреждение социального обслуживания необходим пакет документов, который рассматривается специальной комиссией :
- личное заявление клиента или его законного представителя о помещении в стационарное учреждение социального обслуживания (оригинал по установленной форме с заключением отдела социальной защиты населения по месту жительства);
- медицинская карта установленной формы, оформленная лечебным учреждением, с заключением врачей-специалистов о состоянии здоровья и отсутствии у заявителя медицинских противопоказаний к стационарному обслуживанию (оригинал);
- паспорт гражданина (копия с предъявлением оригинала);
- свидетельство, удостоверение или иной документ установленного образца о праве на меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в копиях, по желанию клиента);
- справка, выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о размере пенсии и пенсионное страховое свидетельство (оригинал);
- справка органов местного самоуправления или жилищно-эксплуатационных предприятий о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений (оригинал);
- для граждан, проживающих в семьях или имеющих родственников, обязанных в соответствии с федеральным законодательством их содержать, – справку от каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходах за последние три месяца, предшествующие месяцу обращения в территориальный орган департамента по месту жительства по вопросу предоставления стационарного социального обслуживания (оригинал);
- для инвалидов – справка, определяющая степень ограничения трудоспособности и индивидуальная программа реабилитации, выданные учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы (копия с предъявлением оригинала);
- для граждан, признанных в установленном порядке недееспособными, – решение суда о признании недееспособными, постановление органа опеки и попечительства о назначении опекуна, решение органа опеки и попечительства о помещении гражданина в психоневрологическое учреждение для социального обеспечения (копия, заверенная в установленном порядке).
Татьяна Данилова
Фото “Призыв.ру”
Заглавное фото: sidelki2.ru
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