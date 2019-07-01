Что делать, если срочно нужна сиделка

Инвалидам I, II группы и семьям с детьми-инвалидами предоставляется 50% компенсация на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества. Сумма компенсации определяется с учетом размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и минимального размера взноса на капитальный ремонт.

Кроме того, лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами (инвалиды I группы; престарелые граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, а также граждане, достигшие возраста 80 лет), выплачивается компенсационная выплата по линии Пенсионного фонда в размере 1200 руб. ежемесячно.

Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином. Установление компенсационной выплаты не зависит от факта совместного проживания и от того, является ли ухаживающий родственником нетрудоспособному гражданину.

Важная информация! Компенсационная выплата выплачивается к пенсии гражданину, за которым осуществляется уход.