Эвакуировали Торговые ряды во Владимире

Срочная эвакуация была проведена сегодня в четвёртом часу вечера в комплексе «Северные торговые ряды» во Владимире. В здании сработала пожарная сигнализация. Посетители и продавцы покинули здание в течение 10 минут, сообщили «Призыву» в администрации торгового комплекса. Эвакуацию провели своими силами, до приезда пожарных. Никто не пострадал.

— На место выехала одна автоцистерна и четыре сотрудника пожарной части. По предварительной версии, произошла ложная сработка сигнализации, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области.

Никакой паники не было, рассказывают очевидцы. Все вышли довольно быстро.

Сейчас «Северные торговые ряды» уже работают в штатном режиме.

«Северные торговые ряды» за последние полгода эвакуируют третий раз. Прежде в администрацию комплекса поступали анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Информация не подтверждалась.

Как «Призыв» сообщал ранее, последняя серия веерных сообщений о готовящихся терактах во Владимире случилась в минувшем мае. Тогда в экстренном порядке освобождались не только торговые центры, но и школы города.