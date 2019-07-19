18+

Суд поддержал антимонопольный орган

Первым  арбитражным апелляционным  судом отказано в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Олимпиец» на решение Арбитражного суда Владимирской области о признании незаконными решения и предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области.

Решением Владимирское УФАС  России  установило в действиях ФГУП «Экран» факт нарушения пункта 1 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося  в заключении договора аренды недвижимого имущества с конкретным хозяйствующим субъектом – ООО «Олимпиец»  без процедуры проведения торгов, как с субарендатором, в пользовании которого имущество находилось в соответствии с договором субаренды.

Судами обеих инстанций  отмечено,  что возможность заключения договора аренды с субарендатором в соответствии  со статьей  618 ГК РФ  без соблюдения  установленного антимонопольным законодательством порядка, действующим  законодательством не предусмотрена.

         При таких обстоятельствах,  каких-либо правовых оснований для заключения договора аренды  с ООО «Олимпиец» без проведения торгов, у ФГУП «Экран» не имелось.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение