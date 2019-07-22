Склад со взрывчаткой нашли у браконьера

Склад со взрывчаткой устроил у себя дома безработный житель Мурома. Известно, что браконьер 1968 года рождения использовал самодельные взрывные устройства для незаконной ловли рыбы, сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области. При обыске силовики изъяли у подозреваемого необходимые для изготовления взрывчатки элементы.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Максимальное наказание, которое грозит владельцу склада со взрывчаткой, — лишение свободы до пяти лет.

Ранее «Призыв» писал об арсенале оружия, найденном у жителя Владимира. В тайнике мужчина хранил пять пистолетов и два ружья.

Ольга Ефремова

Фото: ivbg.ru