Погода во Владимире

Облачно и тепло. Такую погоду синоптики обещают во Владимирской области завтра, 23 июля. Днем воздух прогреется до +24 градусов. Ночью +14 градусов. Времена возможен дождь. Ветер восточный с порывами до одного метра в секунду.

Погода продолжает радовать грибников. Жители Владимирской области возвращаются из леса с полными корзинами и даже ставят рекорды. Так, жительница Владимира нашла в Суздальском районе гигантский гриб. Об этом «Призыв» писал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»