ООО «Гермес» включено в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение ГБУЗ ВО «Городская больница № 4 г. Владимира» о включении информации об обществе с ограниченной ответственностью «Гермес» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на закупку расходных материалов для КДЛ.

По данным заказчика, общество с ограниченной ответственностью «Гермес» существенно нарушило обязательства по контракту на поставку расходных материалов для КДЛ.

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Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение об удовлетворении обращения заказчика о включении информации об ООО «Гермес» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).