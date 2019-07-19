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Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Верта» на действия закупочной комиссии ГУП ВО «ДСУ №3» при проведении аукциона в электронной форме признана обоснованной

В адрес Владимирского УФАС России поступила жалоба ООО «Верта» на действия закупочной комиссии ГУП ВО «ДСУ №3» при проведении открытого аукциона на поставку битума для нужд Предприятия.

Жалоба была рассмотрена по существу Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона  от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения дела, Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «Верта» на действия  закупочной комиссии ГУП ВО «ДСУ №3» была признана обоснованной в связи с тем, что закупочная комиссии неправомерно отклонила заявку Общества, поскольку последним было представлено в составе заявки Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в соответствии с требованиями,  установленными пп.5  п. 20  Информационной карты электронного аукциона.

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Комиссией Владимирского УФАС России жалоба ООО «ГеоСтройКомплект» признана необоснованной

Комиссией  Управления Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области  рассмотрена жалоба   ООО «ГеоСтройКомплект» на действия  Заказчика — Государственного унитарного предприятия Владимирской области «Дорожно-строительное управление № 3» при проведении запроса  котировок на поставку георешетки  марки  «Стабарм СД-30»  для нужд ГУП «ДСУ-3».

            По мнению заявителя жалобы, решение заказчика о закупке  марки продукции конкретного (единственного) производителя, не соответствует требованиям антимонопольного законодательства.

Жалоба рассмотрена в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения жалоба ООО ««ГеоСтройКомплект» признана необоснованной,  поскольку  закупаемый товар требовался для исполнениямуниципального контракта, что является допустимым в соответствии  с  подп. «в» п. 3 ч. 6.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ.

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