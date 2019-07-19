Жители Перекопского городка требуют демонтировать спортплощадку 

Нешуточные страсти разгораются вокруг спортивного сквера, открытого два года назад в Перекопском городке. Одни жильцы требуют его демонтировать. Он мешает им спокойно жить. Людей раздражает стук мяча по железной ограде, матерщина игроков и яркий свет от фонарей, окружающих площадку. Другие обитатели Перекопского городка вполне довольны. И не понимают, отчего ярятся соседи.

Противники площадки направили письма в мэрию и готовят обращение в прокуратуру. Сторонники пожимают плечами.

Матерятся и те, кто приходит погонять мяч в позднее время (вполне зрелые мужчины, следящие за формой, но не за речью), и едва оперившиеся юнцы, уверяют жильцы домов № 27 и 28. Именно их окна выходят на площадку, и именно они переживают всю «прелесть» соседства со спортивным объектом. На днях они провели общее собрание, где сформулировали свои претензии.

— Играют на площадке до полуночи и позже. И в 3 часа ночи, бывало, оттуда доносился шум. Такая площадка по нормативам должна быть в 40 метрах от дома, а у нас и 20 нет, — доказывает старожил Виталий Фёдорович. — У меня окна квартиры смотрят на спортплощадку. Ночью мы не включаем электричества — в комнате светло от уличных фонарей. У людей нарушается сон, ухудшается здоровье. Те, кто открывал здесь сквер, могли бы подумать, позаботиться о людях — установить автоматику, чтобы фонари ночью отключались. Так нет же!

В ЖРЭП № 8, управляющем домом № 27, «Призыву» пояснили, что сквер находится на муниципальной земле. И никаких прав на демонтаж игровой площадки у жильцов нет. Но на шум от неё жалобы коммунальщикам поступают частенько.

— Не в том месте поставили футбольную площадку, нужно было у ДДюТ. А здесь следовало просто почистить заросший сквер, облагородить его, установить урны с лавками, — уверена местная жительница Ольга. — Расстояние до окон очень маленькое, площадка зажата между домами. Там живут пожилые люди. Им нужна тишина, покой, это можно понять. А у них за окнами круглые сутки шум и матюги. Давайте же уважать старость! Мы тоже когда-нибудь будем старыми, больными — кто захочет попасть в такой бедлам?

Именно жители дома № 27 писали жалобы в горадминистрацию, а теперь собирают подписи для обращения в прокуратуру. Но с их доводами не согласны жители домов № 22 и 25. Они вполне довольны обстановкой.

— Мы гуляем на этой площадке, после работы вечером – с мужем, — говорит Светлана Сердюкова. — Мы не хотели бы, чтобы в этом сквере что-то демонтировали. Мой супруг здесь любит в футбол играть, в том числе с маленькими ребятишками. Другие мужчины тоже играют. Всё прилично. А раньше здесь одни алкаши собирались да бомжи.

Сквер в Перекопском городке начали благоустраивать в 2017 году в рамках программы формирования комфортной городской среды.

На эти цели из бюджета было потрачено почти 11 миллионов рублей. И тогда никто не предполагал, что через пару лет вокруг новой площадки поднимется такая заваруха.

— Мешают им дети! Якобы кричат, шумят. Мячи летят в окна. Но нет там такого! — уверяет Анастасия Ермилова, жительница 22-го дома. — Я была удивлена, узнав, что соседи возмущены. Я живу в этом районе 30 лет, и я знаю, что здесь было до благоустройства. Одни лавки, которые потом убрали. И постоянно там «тусили» пьяницы.

Само собой, до демонтажа площадки дело вряд ли дойдёт. Но городская администрация может вмешаться в ситуацию и, например, ограничить время посещения площадки, установить лимит на освещение… Каким образом будет решаться этот вопрос и будет ли он вообще решаться, «Призыву» пояснит мэрия – официальный запрос мы туда направили.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Перекопского городка жалуются на неисправные фонари в сквере. Тогда после вмешательства «Призыва» уличное освещение починили оперативно.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»