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Женщину на балконе ударило электричеством 

Проводка отсырела из-за протекающей крыши

Надежда Евстифеева получила электрический разряд, выйдя на балкон. Чуть прислонилась к стене — готово! Поражение было несмертельным, женщина отшатнулась, избежав опасности. Но кто знает границы опасной зоны? Проводка в стене отсырела из-за вечно протекающей крыши, говорит пострадавшая. Город Владимир, улица Березина, дом № 3. Крышу там ремонтировать не собираются, а значит, завтра «биться током» будет и вся квартира.

Потолки протекают уже несколько лет, рассказала Надежда Евстифеева сотрудникам «Призыва». Она живёт в квартире с двумя детьми, младшему всего 3 годика. За ребятишками и так глаз да глаз, а тут ещё смертельная опасность в виде отсыревшей проводки.

Надежда Евстифеева, жительница дома № 3 по ул. Березина:

  • Вот эту зиму мы еле перезимовали. У нас тут то сыпется побелка, тазики стоят. Живём в ужасных условиях. Последней каплей вчера стал мой выход на балкон: повесила бельё, дотронулась до стены, и меня протянуло током.
  • В стене у нас находятся розетки. Со мной проживает маленький ребёнок. Ограничить в передвижении по комнате я его не могу, он то тут, то там. Его жизнь в данный момент находится под угрозой. 

В свою управкомпанию «Жилищник-центр» женщина регулярно отсылает письма с просьбой обезопасить квартиру от протечек. Сделать это фирму заставляла и жилинспекция. Пока без толку. Потолки здесь текут осенью, весной и летом — в дожди.

Куча обращений с просьбой залатать крышу

Сейчас жильцы дома боятся, что в квартирах из-за короткого замыкания может случится пожар.

В управкомпании Надежде обещали сделать текущий ремонт крыши, но после того, как та подсохнет. Директор «Жилищник-центра» заверил «Призыв», что его сотрудники приступят к работе в первые же сухие солнечные дни (которых, заметим, в мае-июне было предостаточно).

Что касается капитального ремонта — мы писали письма во все инстанции: в управление ЖКХ, в Фонд капремонта. Принимают решение они. Мы просто можем рекомендовать провести в ближайшее время капремонт крыши, — сообщил Вячеслав Анников, директор «Жилищник-центра». — Мы работы проводим по текущему ремонту. Все заявки выполняем. На доме мягкая кровля, готовим материал для устранения протечек. 

Такие протечки в каждой комнате

Третьему дому на Березина почти 60 лет. Менять аварийную крышу, по словам жильцов, Фонд капитального ремонта в этом году не стал из-за того, что за домом числится задолженность по взносам. «Призыв» направил запрос в Фонд капремонта с целью выяснить, будет ли капитальный ремонт, если да, то когда, и что необходимо сделать жильцам, если дело тормозят финансовые вопросы. В любом случае понятно, что в нынешнем году капитальных работ на кровле «березинского дома» уже не будет. Хорошо хоть после нашего звонка директор управкомпании пообещал сегодня же прислать электрика в квартиру Надежды Евстифеевой. И если потребуется — обесточить опасный участок электропроводки в отсыревшей стене. Будем следить за развитием ситуации.

Ранее «Призыв» сообщал о проблемах с массовой протечкой крыш в детских садах города Владимира.

Татьяна Данилова 

Фото «Призыва»

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