Жалоба ИП Б… признана частично обоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу Индивидуального предпринимателя Б… на положения документации при проведении электронного аукциона на покупку мебели для нужд Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях.

По мнению заявителя, заказчик нарушил требования статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок, кроме того в аукционной документации отсутствует надлежащая инструкция по заполнению заявок.

В результате рассмотрения жалобы, Комиссия пришла к выводу, что действия заказчика, установившего излишние требования к описанию участниками закупок в составе заявок характеристик товаров, нарушают пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, и содержат признаки состава административного нарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того установлено, что инструкция по заполнению заявки содержится в разделе 3.3 Аукционной документации.

При этом каких-либо требований к инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе Закон о контрактной системе не содержит. Иных доказательств, подтверждающих обоснованность вышеуказанного довода, заявитель не представил.

Таким образом, Комиссия не нашла достаточных оснований для признания данного довода обоснованным.

В целом, Комиссия Владимирского УФАС России решила признать жалобу, по доводам, изложенным в ней, частично обоснованной (в части нарушения заказчиком требований пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок).