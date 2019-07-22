ДТП с легковушкой и фурой спровоцировало пробки на трассе

ДТП стало причиной большого затора на федеральной трассе в Покрове. Понедельник выдался тяжелым для автомобилистов, выбравших прямой путь по М-7 «Волга». Поток транспорта стоял в Петушинском и Собинском районах. Одна из причин — авария, другая — ремонт трассы. По предварительным данным пресс-службы УГИБДД по Владимирской области, на 104-м километре трассы водитель «Škoda Octavia» не заметил сужение на участке ремонта и врезался в грузовик «Man», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП никто не пострадал.

Но столкновение парализовало движение. Федеральные дорожники оперативно организовали реверсивное движение на уцелевшем свободном участке трассы. В течение полутора часов инспектора ГИБДД оформили ДТП, и машины растащили.

Как ранее сообщал «Призыв», на этом участке отремонтировали половину проезжей части и пустили водителей по обновленной дороге. Работы сейчас ведутся на участке в сторону Владимира.

Анна Тумановская

Фото Призыв ТВ