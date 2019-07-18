Детский сад атаковали осы

Осиное гнездо нарушило привычный распорядок дня в детском саду № 57 города Коврова. Насекомые поселились под оконной рамой первого этажа и угрожали воспитанникам дошкольного учреждения. Заметила опасных соседей нянечка. Женщина пришла убираться в спальне и обнаружила полосатых насекомых. К счастью, покусать они никого не успели.

— Когда нянечка зашла в комнату, где дети спят, сразу несколько ос сидели на окне внутри помещения. Она сообщила об этом руководству, и мы оперативно приняли решение вызвать на место спасателей, — пояснили «Призыву» сотрудники дошкольного учреждения. — Это первый случай, когда осы были обнаружены у нас в детском саду. Хорошо, что мы быстро успели принять меры. Страшно подумать, если бы осы укусили детей. А вдруг у кого-нибудь аллергия. Это могло привести к летальному исходу.

Осиное гнездо уничтожили спасатели.

Сотрудники садика приняли правильное решение и не попытались самостоятельно уничтожить осиное гнездо. Насекомых можно было только разозлить. Они позвонили по номеру 112. Сигнал о присутствии рядом с детьми роя насекомых поступил на пульт единой дежурной диспетчерской службы Коврова в 9 часов 30 минут. А уже через час гнездо было удалено.

— Мы приехали на место и быстро обнаружили место, откуда летят осы. Они выбирались из-под окна на первом этаже. Я надел костюм химзащиты и начал разбирать карниз, — пояснил «Призыву» сотрудник поисково-спасательного отряда Коврова Михаил Быков. — Чтобы было понятно, удалось вытащить тысячи личинок, пласт размером с большой ноутбук. Сразу вылетели взрослые особи. Они бились о мой костюм и пытались укусить. Я обработал гнездо дихлофосом и раздавил его прямо на месте.

Чтобы не подвергать опасности детей, их отвели на самую дальнюю площадку.

Никто из малышей, сотрудников детского сада или спасателей не пострадал. А вот гнездо с осами были полностью уничтожено.

Что интересно, опасные насекомые любят найти приют в дошкольных учреждениях. В садиках межпанельные швы заделывают редко, а из кухни всегда вкусно пахнет. Не прочь поселиться на игровых верандах и шмели. Они строят гнезда и могут представлять опасность для малышей. Поэтому воспитателям дошкольных учреждений летом стоит внимательно отнестись к жужжанию насекомых.

—Городской шмель или оса могут поселиться в детском саду и свить гнездо в любой постройке. А самое любимое место под карнизом. Насекомые даже могут прогонять птиц из гнезд и занимать их места, — пояснил «Призыву» старший преподаватель кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Если их не трогать, они не ужалят. Но стоит их побеспокоить, обязательно укусят.

Ранее «Призыв» сообщал, что пчеловоды Юрьев-Польского района бьют тревогу. За несколько дней на пасеках одновременно погибли тысячи пчел. Производители меда винят в происходящем местных аграриев, которые обрабатывают поля химикатами. Они готовы потребовать компенсацию.