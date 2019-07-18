Дети из Владимирской области просидели в Шереметьево 12 часов

Задержанный в Шереметьево на 12 часов рейс со 110 детьми вылетел во Владивосток. Среди пассажиров – 9 детей из Владимирской области, сообщает РИА «Новости». На борту самолета дети и из других регионов России, а также Алжира, Греции, Белоруссии, Сербии, Франции. После многочасового ожидания они отправились во всероссийский детский центр «Океан» на смену «Дети мира» резервным бортом.

Самолёт вылетел из московского аэропорта сегодня в 06.43, хотя изначально взлёт планировался в 18.25 в среду. Рейс принадлежит авиакомпании «Россия». Его задержку представитель авиакомпании объяснил техническими причинами.

Рейс во Владивосток был задержан по техническим причинам.

«Всем обратившимся пассажирам несколько раз была произведена раздача ваучеров на напитки и горячее питание. Несмотря на отсутствие номеров в ближайших к аэропорту «Шереметьево» гостиницах, с начала суток 18 июля авиакомпания приняла решение о расселении пассажиров в гостиницах», — цитирует РИА «Новости» слова сотрудника авиакомпании.

В пресс-службе всероссийского детского центра «Океан», в свою очередь, заверяют, что у пассажиров все хорошо, и принимающая сторона готовит торжественную встречу. Прибытие детей в Приморский край ожидается в 14.00 по московскому времени.

Ранее «Призыв» писал, что владимирские воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по футболу провели два часа в отделении полиции города Волгореченска. «ГАЗель», на которой дети возвращались из Костромы домой, была остановлена сотрудниками ГИБДД.

Ольга Ефремова

Фото: transfercentr.ru