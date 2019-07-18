Грибы, грибники и «лесные потеряшки»

Нынешний июль бьёт все рекорды по количеству заблудившихся в лесу людей. Только в Подмосковье за три дня потерялось около сотни человек – большей частью, конечно, грибники. Для примера: столько же «тихих охотников» заблудилось за всё лето 2013 года. С начала июня по конец августа. В 33-м регионе грибов сейчас великое множество — грибы несут огромными корзинами.

Но часто незадачливые охотники теряются в лесной чаще. Поисковики Владимирского регионального отряда «Лиза Алерт» подтверждают: по-настоящему грибное лето добавило работы. Люди с энтузиазмом отправляются в лес и часто в итоге остаются с полной корзиной грибов, но без малейшей идеи о собственном местоположении. По словам координатора отряда Марины Дедиц, с начала июля владимирская «Лиза Алерт» приняла 28 заявок на поиск пропавших в лесу людей. Некоторые из этих заявок коллективные – то есть не на одного человека, а на двух-трёх. По одной из таких ориентировок два человека до сих пор не найдены.

Впереди — выходные. Погода по-прежнему дождливая и теплая. И многие отправятся в лес. Поэтому давайте напомним себе о правилах безопасности, чтобы «тихая охота» принесла нам добычу и хорошее настроение:

Телефон перед походом или прогулкой в лес нужно обязательно зарядить. Если у вас есть внешний аккумулятор, зарядите его тоже и возьмите с собой. Это может спасти жизнь. Звонить следует по телефону 112. Служба спасения сразу отреагирует на призыв о помощи, а геолокация телефона «потеряшки» поможет выйти на него в кратчайшие сроки.

Заблудившимся не следует искать выход из леса самостоятельно. Потерялся – сообщи ориентиры спасателям и сиди в тенёчке отдыхай там, не меняя местоположения.

Отправившимся в лес на «часик-другой» всё равно лучше взять с собой бутылку воды, пару бутербродов и спички. Не понадобится – лучше принести обратно домой. Но ведь может и пригодиться.

Напоследок «Призыв» хочет напомнить, что грибы на «жареху» сейчас можно найти, не выбираясь в лес. Во Владимире сейчас кучку очень приличных подберёзовиков можно купить за 100 рублей. Подосиновиков – за 150. Белые, как и подобает по табели о рангах, самые дорогие — 200 рублей за «суповую» кучку. Подробности торговли дарами природы — в репортаже «Владимир завалило грибами и ягодами», подготовленном моими коллегами Полиной Тарбеевой и Петром Соколовым (видео чуть выше)

Олег Беспалов

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Фото автора и riabir.ru