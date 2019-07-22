Гигантский гриб нашли под Владимиром

Жительница Владимира нашла в Суздальском районе гигантский гриб. Он вырос в чистом поле, недалеко от села Сновицы. Весит подосиновик почти полтора килограмма, а в диаметре его шляпка более 30 сантиметров! Хорошо, что тащить далеко гиганта не пришлось — большой подосиновик доставили на дачу, которая располагается поблизости. Снимок царской находки выложили в социальную сеть. Фотографию за сутки посмотрели больше двадцати тысяч человек.





— Шли мы на дачу, решили прогуляться через дубовую рощу, а потом через поле, которое находится на повороте в Сновицы. Вот на краю поля он и рос, — рассказала «Призыву» нашедшая царь-гриб Наталья Медведева. — Из-за того, что я никогда в жизни не видела таких огромных грибов, не поверила своим глазам, очень захотелось всем-всем его показать! Ножа не было с собой, в двух ладошках принесла гиганта в сад. Все, конечно, тоже ахали.

Наталья рассказывает, что находка заняла сразу несколько тарелок. На фоне остальных подосиновиков, которые собрали в том же поле, царь-гриб выглядел впечатляюще, словно Николай Валуев рядом со среднестатистическим человеком.

Самое интересное, что гигантский гриб оказался вполне съедобным. Его решили сварить и заморозить — зимой летней добычи хватит не на один суп. А чтобы очистки от подосиновика не пропадали, их выбросили под елку на даче.

— А вдруг удастся вырастить целую полянку гигантских подосиновиков, — шутит Наталья Медведева.

Между тем специалисты говорят, что большие грибы не очень ценятся.

Обычно в таких грибах много влаги, и они рыхлые. Но это не значит, что гиганты подвержены радиации и опасны для здоровья. Если сорвали большой гриб в экологически чистом районе, то его можно подавать на стол.

— Такие грибы могут быть заражены личинками грибных комариков и грибных мушек. Их часто путают с червями. Они откладывают яйца на шляпку и плодовую ножку. И если поверхность гриба большая, таких двукрылых опарышей может быть очень много, — пояснил «Призыву» старший преподаватель кафедры экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Гигантские грибы обычно сушат. А потом употребляют в пищу.

Сейчас во Владимирской области стоит по-настоящему грибная погода. Люди массово выходят в лес с корзинами. Даже рыбаки убрали в сторону удочки. И занялись тихой охотой. В социальной сети, где обычно обсуждают щук, карасей и карпов, через пост — белые и подосиновики.





Ранее «Призыв» сообщал о большом грибе, который был обнаружен в Судогодском районе. В диаметре его шляпка больше 40 сантиметров!

Полина Тарбеева

Фото Натальи Медведевой