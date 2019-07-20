Во Владимире построят детские сады в новом формате

Вместо двух больших детских садов в микрорайоне Лунево и на улице Тихонравова построят четыре. При этом Лунево обойдут: городские власти сочли, что в Сновицах-Веризино ситуация острее. Сады будут меньше, чем предусматривали изначальные планы. Зато именно под такие можно получить федеральное финансирование. Два учреждения на 50 мест каждый администрация г. Владимира рассчитывает построить в 2020 году, ещё два — в 2021-м.

Первые два объекта — типовые ясли, проект разработан Минстроем.

Каждое ДОУ обойдется в 38 миллионов рублей.

Остальные постройки — полноценные садики для детей от полутора до семи лет. Садик по аналогичному проекту сейчас действует в Коммунаре.

Как сообщал «Призыв» ранее, в нынешнем году во Владимире будет построено четыре корпуса яслей на территории существующих детских садов.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»