Больницу в Оргтруде делят на части

Отделения больницы № 7 в Оргтруде распределяют по медучреждениям, размещенным в восточной части Владимира. В большом больничном комплексе Оргтруда останутся, как заверили местных жителей чиновники «Белого дома», педиатры и терапевты, а также служба скорой помощи. Надолго ли — неизвестно. Здания большие, а использоваться будет лишь малая часть. И через какое-то время неминуемо встанет вопрос о целесообразности такого подхода.



Сведения о том, что «скорую» и терапевтов с педиатрами оставят на месте, оргтрудовцы получили от двух земляков, побывавших на личном приёме у и.о. вице-губернатора Марины Чекуновой. «Призыв» сообщал, какие перипетии сопутствовали этой встрече: чиновник вроде бы намеревалась встретиться со всеми жителями в самом микрорайоне, потом встречу перенесли в «Белый дом» с приглашением туда «делегатов». Их роль выполнили секретарь главного врача больницы и одна из пациентов.

— Их просили передать информацию в наш чат – про «скорую» и терапевтов с педиатрами. Заверили, что улучшится оснащение службы «03», будет сохранён дневной стационар, — сообщила «Призыву» руководитель инициативной группы жителей Оргтруда Оксана Свиридова. — Но круглосуточный стационар останется закрытым, стоматологию отправят в третью городскую. Говорят о дополнительных деньгах на медицину, но почему бы их не направить в нашу больницу и сохранить ее?

Жители Оргтруда уверены, что через какое-то время лишатся местных терапевтов и педиатров.

— То, что предлагается, – временная мера, — уверена Оксана Свиридова. — Такие истории были в Добрынском и Боголюбово. Людям оттуда теперь приходится ездить в Суздаль. Мы такой судьбы для себя не хотим. Нас поддерживают жители Лесного. Одиночные пикеты продолжатся, ждём встречи с Чекуновой 23 июля.



Как «Призыв» сообщал ранее, региональные власти продолжают настаивать на необходимости оптимизации работы больницы № 7. Они уверяют, что от реформирования медучреждения и перевода филиала «скорой» под крыло единой службы все только выиграют.

Анна Тумановская

Фото Петра Соколова