Более полувека назад во Владимире появился первый бассейн

28 июня 1968 года был утвержден акт Государственной комиссии о приемке в эксплуатацию здания Дома физкультуры с плавательным бассейном на улице Мира. Оно было возведено на территории, которая использовалась учениками 21-й школы для сельскохозяйственного труда. Раньше здесь был большой школьный огород и маленький пруд с утками. А сейчас это – муниципальное автономное учреждение города Владимира «Городской центр здоровья». Он имеет 25-метровый плавательный бассейн размером, детский бассейн, а также игровые и малые залы.

В здоровом теле – здоровый дух

Государственная политика СССР была направлена на пропаганду здорового образа жизни и развитие физической культуры среди населения. В связи с этим 11 августа 1966 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта». Одним из пунктов его претворения в жизнь и стало решение о строительстве нового спортивного сооружения во Владимире – Дома физкультуры с плавательным бассейном.

Открытие его было запланировано на 1968 год, но стройка началась уже в 1966 году. Заказчиком выступал ДСО «Труд». Жители Владимира с восторгом наблюдали за возведением нового здания, а ребята с окрестных домов с нетерпением ждали, когда смогут поплавать в бассейне.

«Приходите, спортсмены!»

И вот в июне 1968 года состоялось открытие Дома физкультуры. Журналист газеты «Призыв» Вячеслав Юденич в номере от 2 августа 1968 года так писал об этом:

«Все было, как и полагается в торжественных случаях. Празднично реяли спортивные флаги у входа в Дом, который отмечал день своего рождения. Были цветы, музыка, речи. Благодарили строителей, построивших этот спортивный комплекс с плавательным бассейном. Среди них особо отмечали мастерство бригады отделочников (прораб С. И. Горячев). Ею были выполнены работы по мрамору и облицовке ванны глазурованной плиткой. Благодарили всех строителей УНР-650 (начальник С. П. Краснопольский, старший прораб Ю. М. Гогой, мастер В. В. Прусинов) за дорогой подарок спортсменам. А потом, когда выступила одна из юных хозяек нового здания – второклассница Таня Моисеева, когда председатель городского Совета депутатов трудящихся Р.К. Магазин перерезал ленточку у входа, – в Дом физкультуры хлынули сотни владимирцев, пришедших отметить это долгожданное новоселье. Обгоняя друг друга, мчались по беломраморным лестницам мальчишки, чтобы успеть занять места на трибуне плавательного бассейна».

Перипетии с названием

Желающих заняться плаванием было настолько много, что выстраивалась огромная очередь! Здесь были открыты спортивные секции для детей и взрослых, залы для занятий художественной гимнастикой, теннисом, легкой атлетикой, но основным занятием было плавание. Поэтому в народе новое спортивное сооружение называли кратко «бассейн». Еще перед открытием к зданию была прикреплена эмблема – волна с выпрыгивающим из нее дельфином. Но официально в документах название «Дельфин» не закреплено по сей день!

Татьяна Лысова

Заглавное фото: autogear.ru

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