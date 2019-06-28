Самая скандальная «Прожарка» самого скандального голливудского актера

Чарли Шина уволили с американского ТВ, и теперь он на ТНТ4

1 июля в 23:00 премьера на ТНТ4 — «Прожарка Чарли Шина» (18+).

Ватиканский убийца, Чернокнижник, Рок-звезда с Марса, Карлос Эставес, и всё это он — Чарли Шин. Популярный киноактёр, который знаменит как комедийными ролями («Горячие головы», «Два с половиной человека», «Высшая Лига»), так и драматическими («Взвод», «Уолл-стрит»). Благодаря этим работам он бы и так остался в истории кинематографа, но его собственная жизнь оказалась насыщеннее и остросюжетнее всех фильмов вместе взятых! В ней нашлось место романам с порнозвёздами, заказным покушениям, наркотикам, невыплаченным алиментам, дракам с проститутками, перестрелкам, а кульминацией стал 2011 год — Чарли со скандалом уволили из сериала «Два с половиной человека» за прогулы, многочисленные оскорбления начальства и невменяемое состояние, а в ответ на это актёр вооружился мачете, бегал по всей студии, забрался на крышу и залпом выпил там тигриную кровь. Да, и после всего этого студия заплатила ему ещё 25 миллионов долларов отступных! «Прожарка Чарли Шина» точно не испытывала трудностей с материалом. Жизнь актёра им изобилует.

Чарли Шин: «Можно сказать, что я долгое время подкидывал дрова в этот костёр. Пришло время его поджечь. Это будет эпично!»

«Прожаривать» Чарли пришли не менее яркие персоны. Например, Майк Тайсон — скандальный боксёр, который откусывал сопернику ухо, держал дома тигров и сидел в тюрьме.

Но, в отличии от Чарли, он исправился. Теперь Майк не ест мясо и очень религиозен. Он даже поругал «прожарщиков» за жёсткость: «Во время ваших выступлений я сам себе уши откусить хотел». Также среди участников оказался один из самых провокационных стендап-комиков Энтони Джесельник: «Чарли, ты чудовище. Каждая минута твоей жизни подобна заставке сериала «Закон и порядок». Актриса Эми Шумер посочувствовала женщинам, которые были рядом с Шином: «Чарли превосходно сыграл в фильме «Взвод» про вьетнамскую войну, и его брак с Дениз Ричардс тоже был похож на вьетнамскую войну. Она постоянно боялась погибнуть от рук Чарли».

Ведущим вечера стал Сет Макфарлейн, автор мультсериалов «Гриффины» и «Американский папаша»: «Теперь Чарли — автономная единица. Он не зависит ни от кого и ни от чего, разве что от кучи разных веществ».

Во время «Прожарки Чарли Шина» на соседнем канале показывали серию сериала «2,5 человека» с похоронами его персонажа. Совпадение? Не думаем! А вместо него в сюжет ввели героя в исполнении Эштона Кутчера, над чем «прожарщики неоднократно поиздевались: «Ты совсем как Брюс Уиллис — был крут в восьмидесятые, а теперь все твои щели заткнули Эштоном Кутчером».

Поскольку сам Чарли Шин разрешил комикам шутить на все, даже самые острые темы, его «Прожарка» стала одной из самых жёстких и откровенных за всю историю шоу. Телеканал ТНТ4 подготовил этот выпуск, как и все остальные, в сотрудничестве с Евгением Рыбовым — узнаваемым голосом сериалов «Южный парк», «Клиника» и многих других. Это не просто перевод, а ещё и комментарии по ходу действия, из которых вы узнаете интересные подробности об участниках «Прожарки» и некоторых событиях их жизни.

«Прожарка Чарли Шина» — 1 июля в 23:00 на ТНТ4.

Наталья Вольная