Родниковая вода: пить или не пить?

Безопасна ли вода во владимирских родниках, нужно ли ее кипятить перед употреблением, как и сколько можно хранить? Наш эксперт – начальник отдела по охране окружающей среды г. Владимира Сергей Владимирович Сухопаров расскажет о состоянии родников города. Ведь они пользуются большой популярностью у жителей.

Пейте, но кипятите

На территории города Владимира 23 родника (11 выходов подземных вод). Раз в год исследуется 7 (наиболее посещаемых). В июне этого года мы провели очередное общехимические и микробиологические исследования качества воды. И большинство обследованных родников по химическим и бактериологическим показателям соответствует всем требованиям санитарных норм. Хотя выявлены родники, в которых имеются отклонения в составе воды по некоторым химическим показателям.

Во всех образцах проб воды отмечено отсутствие солей тяжелых металлов и пониженное содержание фтора. Уровень рН во всех родниках также в границах нормы. Изменений органолептических показателей в родниках по сезонам года не наблюдается.

– Сколько можно хранить родниковую воду, владимирцы набирают воду канистрами на неделю-две?

– Воду из природных источников рекомендуется хранить не более 7 дней, в идеале 3-4 дня. Потом в ней начинают размножаться бактерии, и вода начинает портиться. В чем хранить воду? Идеальный вариант – стеклянная посуда. Но за водой обычно приезжают с пластиковыми канистрами.

Главное правило – не ставьте канистры на солнце. Под воздействием солнечных лучей пластик может выделять опасное вещество – винилхлорид. Не оставляйте воду в закупоренном состоянии в теплом помещении. При температуре свыше 20 градусов по Цельсию в ней быстро начинают размножаться микроорганизмы и бактерии.

– Можно ли пить сырую родниковую воду?

– Наряду с химическими элементами в воде содержатся различные микроорганизмы и бактерии, поэтому неотъемлемая часть исследований – бактериологический анализ воды. В воде исследованных родников в этом году бактериологического загрязнения не выявлено. Но рекомендация – кипятить воду перед употреблением- по-прежнему остается актуальной.

– Когда из родника лучше не набирать воду?

– Весной, когда тает снег, особенно в половодье лучше воздержаться от посещения родника. Потоки талой воды бегут к родникам и несут с собой все вредные вещества, которые за зиму вобрал в себя снег.

Родник на Мира, у дома №8 (Леонтьев родник)

Это один из самых посещаемых родников города. Вода здесь из-за высокого содержания ионов кальция и магния характеризуется жесткостью, близкой к верхней границе нормы. А содержание азота нитратов и нитрит-ионов значительно ниже установленного уровня, что говорит об отсутствии биологического разложения в зоне питания родника.

Родник «Гончары» на стадионе Торпедо

На этом роднике содержание азота нитратов повышено. Причина – ненадлежащее санитарное состояние области питания родника.

Родник на Офицерской (2 выход)

Здесь стабильно отмечается превышение предельно допустимый показатель по общей жесткости, что объясняется глубиной залегания грунтовых вод и содержанием солей кальция и магния (а это всегда характерно для грунтовых вод).

Казанский родник на Дуброве

Расположен у восточного склона оврага, здесь три выхода грунтовых вод. Показатель рН воды в Казанском роднике соответствует нижней границе нормы и составляет всего 6,10-6,29 ед. рН. Степень кислотно-щелочных показателей, которые определяются концентрацией водородных ионов, формирует параметры pH. Норма для питьевой воды, согласно правилам СанПиНа, – 6-9 единиц.

Родник в районе ГЗС на Растопчина

Вода имеет нейтральную рН среду, хорошие показатели по нитрит- и нитратным группам, а также низкое содержание растворенного железа.

Родник на Маяковского

По своему химическому составу он похож на родник, расположенный в районе ГЗС на Растопчина и также соответствует санитарным нормам по исследованным показателям.

Никольский родник (у деревни Уварово)

Вода при слабощелочной рН среде обладает пониженной жесткостью, что делает ее приятной в употреблении. Показатели по нитрит- и нитратным группам значительно ниже установленных значений предельно допустимого показателя.

Елена Середина

Верхнее фото: primvoda.ru

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