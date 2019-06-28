Пустите дядю на качели!

Друзья, не обессудьте – ведущий “Бредешка” Николай Лившиц впал в детство. Но исключительно во благо ваших кошельков. А тема такая – детские площадки. И как мы через них можем пострадать финансово. Смотрите “Бредешок”, экономьте деньги!

Расшифровка:

Друзья, хочу сэкономить ваши деньги. Потому что люблю вас – не могу. В чём дело? А дело в том, что во Владимире скоро пойдут рейды по детским площадкам (дети – цветы жизни, это понятно). Прокуратура по цветникам уже прошлась, и не только по ним – смотрели благоустройство дворов в целом, а теперь собрался Роспотребнадзор. Будет проверять качели-карусели на предмет безопасности. Дело важное, кто спорит. Но… Я посмотрел требования, которые предъявляются к площадкам… Ребята – это залёт. Это залёт, и, как пел кот Базилио, не прячьте ваши денежки, поскольку детские площадки стоят где? Правильно, они стоят у домов большей частью, и отвечают за них ТСЖ и управляющие компании. А штраф на них – это штраф на нас, а избежать его будет трудно. Поскольку требования суровые (тут я делаю значимое лицо и «оглашаю весь список, пожалуйста»). Вот смотрите, цитирую.

Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, контейнерных площадок, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам запрещается организовывать с проезжей части.

То есть, если у вас неогороженная площадка, а поблизости машины стоят – всё, вы нарушитель, вас надо бить рублём, поскольку ну чем вас ещё бить? Далее – тут всё веселее и веселее.

Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

правила и возрастные требования при пользовании оборудованием (как на афишах концертных 0+, 6+);

номера телефонов службы спасения, скорой помощи (ну это ладно туда-сюда);

номер телефона для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования (о как!).

Дальше. На оборудовании обязательно устанавливают табличку. И что там надо написать?

Наименование и адрес изготовителя или его уполномоченного представителя;

год введения в эксплуатацию;

обозначение оборудования по ГОСТ 2.201 и ОК 012.

Слушайте, я не знаю. Мы в своё время въезжали в новый дом, площадка уже была (сейчас положено, чтобы застройщик это все делал). Какие там документы на площадку, кто её делал, чего там по ГОСТу – бог его знает. Бог-то знает, мы-то нет. А это прямая дорога к штрафу.

Там есть ещё ряд критериев. Ну, допустим. Ещё зачитаю: «Пространство внутри, на и вокруг оборудования, которое может быть занято ребенком, не должно содержать препятствий, которые ребенок не ожидает и которые могут стать причиной травмы».

Это вообще загадка! Чего ребёнок не ожидает? Чего он может не ожидать? Если на детской площадке растёт кустик и ребёнок ни с того ни с сего на этот кустик рванёт и как-то себя поранит – это то самое препятствие? Или не то? Проверяющие скажут – то. И штраф впендюрят.

Да, кстати, вам, наверное, интересно, чего это я тут читаю – что за правила? Это компиляция разных документов – от решения горсовета о правилах обеспечения чистоты, порядка и благоустройства во Владимире до национальных стандартов по игровым площадкам, технических регламентов и СНиПов. Это то, чем будут руководствоваться проверяющие. Нынешние и будущие.

А теперь про экономию. Как же штрафов избежать? Друзья, попробуйте применить маскировку. Возле детской площадки поставьте табличку не 0+, а 18+. Да, это зона для взрослых. Придут проверяющие – извините, тут у нас большие. Они тоже люди. Ну и что, что с качелями – где написано, что дядям и тётям запрещено кататься на качелях? Дяди и тёти в душе – это мальчики и девочки. А почему дети на площадке? Ну, не уследили, бывает. Но это уже к родителям претензии, а тех не накажешь.

Друзья! Давайте выступим за равноправие. Почему детские площадки есть, а взрослым только скамейки с бабулечками? Мы, люди среднего возраста, тоже нуждаемся в жизненном пространстве. Тем более если оно благотворно сказывается на нашем кошельке.