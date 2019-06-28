Поклониться иконе «Благоуханный цвет» можно в Вязниках

Верующие Вязниковского района смогут увидеть чудотворный образ Божией Матери «Благоуханный цвет». Икона, написанная в XIX веке, прибыла во Владимирскую область из города Измаила Одесской епархии, сообщает портал «Вязники.рф». Сегодня, 28 июня, к 12.00 «Благоуханный цвет» перевезли в Спасо-Преображенскую церковь посёлка Никологоры. Там лик Богоматери будет находиться сутки, а завтра прибудет в Мстёрский мужской монастырь.

В воскресенье, 30 июня, святой образ вновь вернётся в Вязники. Помолиться перед иконой смогут все прихожане Благовещенского монастыря.

Затем икона «Благоуханный цвет» отправится в соседний Гороховецкий район.

Икона с 30-х годов XX века хранится в Константино-Еленинском мужском монастыре Измаила. Богоматерь изображена на ней держащей в руке расцветшую ветвь. У православных этот образ считается чудотворным. Верующие молятся перед нем за семейное благополучие, при потере цели в жизни, о чистоте помыслов. К тому же икона исцеляет от болезней, душевных недугов и проблем с физическим здоровьем.

Ранее «Призыв ТВ» писал, что икону «Благоуханный цвет» можно было увидеть в Муроме.

Ольга Ефремова

Фото: «Муром 24»