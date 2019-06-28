Плывущий лось шокировал рыбаков

Дикие животные все чаще попадают в объектив жителей Владимирской области. Занимательное видео появилось в группе «Подслушано в Коврове» в социальной сети «ВКонтакте». На нем запечатлен лось, переплывающий Клязьму. Очевидцами купания сохатого стали рыбаки. Компания была шокирована его неожиданным появлением. В интересах читателей нам пришлось убрать звук на видео. Посмотрите, как красиво плывет!

Надо сказать, что лоси – отличные пловцы. Они могут развивать скорость до 10 километров в час и подолгу находиться в воде.

Ольга Ефремова

Фото: naohotu.org

Видео группы “Подслушано Ковров”