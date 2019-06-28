Где разгуляться в выходные?

Фестиваль агротуризма “СЫРМАРКА» 6+

На фестивале будут представлены: лучшие сыры России и Владимирской области; молочные и мясные продукты; изделия народных промыслов; коллекция лошадей российских пород и русские тройки; достижения племенного животноводства.

Уникальная территория 12 га – лидер агротуризма России. Более 60 животных представителей племенных стад и КФХ. Более 30 сыроваров на одной площадке. Проект «Владимирский Тракт» – русские тройки в конном шоу. Выставка достижений сельского хозяйства Владимирской области «Владимирские зори».

Во время фестиваля пройдет «День молока» с участием лучших молочных хозяйств и предприятий перерабатывающей промышленности. Все дни компания «Натурбук» проводит мини-семинары по биоземледелию.

Для гостей открыты: Музей крестьянского быта и колхозного движения («Архангельский домик»), детская игровая зона, трапезная зона с прохладительными напитками, шашлыками, пирогами, пловом и прочей снедью. Будут организованы катания на лошадях и пони верхом и в экипажах.

АРТ “Богдарня”: Петушинский р-н, д. Крутово, 22-б

6 и 7 июля с 10.00 до 18.00

Вход свободный