Где разгуляться в выходные?

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АТК "Богдарня"
Фестиваль агротуризма “СЫРМАРКА» 6+
На фестивале будут представлены: лучшие сыры России и Владимирской области; молочные и мясные продукты; изделия народных промыслов; коллекция лошадей российских пород и русские тройки; достижения племенного животноводства.
Уникальная территория 12 га – лидер агротуризма России. Более 60 животных представителей племенных стад и КФХ. Более 30 сыроваров на одной площадке. Проект «Владимирский Тракт» – русские тройки в конном шоу. Выставка достижений сельского хозяйства Владимирской области «Владимирские зори».
Во время фестиваля пройдет «День молока» с участием лучших молочных хозяйств и предприятий перерабатывающей промышленности. Все дни компания «Натурбук» проводит мини-семинары по биоземледелию.
Для гостей открыты: Музей крестьянского быта и колхозного движения («Архангельский домик»), детская игровая зона, трапезная зона с прохладительными напитками, шашлыками, пирогами, пловом и прочей снедью. Будут организованы катания на лошадях и пони верхом и в экипажах.
АРТ “Богдарня”: Петушинский р-н, д. Крутово, 22-б
6 и 7 июля с 10.00 до 18.00
Вход свободный
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Парк Пушкина
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Центральный парк Владимира
Праздник для всей семьи «День цветов» 0+
Ярким началом мероприятия станет концертная программа с участием ансамбля мажореток Городского духового оркестра, студии танцев «Эклиптика», коллектива СОШ № 7 им. гвардии капитана В.А. Федорова и школы современной хореографии «УрбанАкадемия».
Для самых маленьких гостей парка пройдет конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый букет» и веселая развлекательная программа «Дети – цветы жизни», с участием аниматоров и ростовых кукол. В 14.00 все желающие смогут принять участие в творческом конкурсе по составлению мини-букетов и цветочных композиций из полевых цветов, по итогам которого авторы лучших работ получат призы и подарки от партнеров мероприятия.
Для самых активных участников праздника пройдет открытая тренировка по ZUMBA FITNESS под руководством сертифицированных тренеров Карины Сабуровой и Людмилы Пашковской. Также все желающие смогут посетить выездную экспозицию и мастер-класс по рисованию 3D ручкой от музея науки и человека «Эврика» и разрисовать гипсовую игрушку вместе с арт-студией «Фан-чулан». В завершение праздника пройдет зажигательная дискотека «В ритме лета».
Центральный парк культуры и отдыха города Владимира
29 июня в 12.00
Вход свободный
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Дом культуры мкрн Оргтруд
Семейный фестиваль «Праздник клубники» 0+
Этот праздник – хороший повод отдохнуть всей семьёй, ведь каждый найдёт здесь занятие по душе. На летней сцене во дворе Дома культуры будет организован большой концерт с участием популярных владимирских артистов и коллективов: группы «Владимир», певицы Надежды Горшениной, арт-проекта «ИванОльга», певицы Оксаны Иващук, хоровой группы «Белая верба», певца и шоумена Сергея Арьемьева и других.
Всех ожидают весёлые анимационные игровые точки: батуты, тир, электро- и веломобили, сигвеи, аквагрим, летний теннис, клубничная фотозона, мастер-классы по изготовлению поделок на клубничную тематику, хендмейд-распродажа изделий ручной работы и другие. На площадке будет осуществлена продажа клубники, шашлыка, мороженого, яблок в карамели и сладкой ваты. Всех гостей праздника ждут клубничные угощения.
Также объявляется конкурс на лучший клубничный костюм. Победители получат сладкие подарки. По окончании праздника, с 17.00 до 18.00, для жителей и гостей микрорайона состоится танцевальная программа «Клубничная дискотека».
Двор Дома культуры Оргтруда: ул. Октябрьская, 26-б
30 июня в 14.00
Вход свободный
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Гороховец
День молодежи 16+
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Арт-Дворец
День трех фестивалей 6+
На парковке Арт-Дворца поочередно раскинутся сразу три ярких праздника, где каждый из гостей выберет тематическую площадку по своим предпочтениям.
В 15.00 стартует фестиваль мыльных пузырей. Веселые конкурсы и заводные аниматоры, парад костюмов и плакатов, которые пройдут в течение часа, подарят незабываемые впечатления всей семье. Главным событием станут мыльно-воздушные гиганты и пузыри, наполненные дымом. Кстати, автором наряда, баннера и даже необычной фигуры сможет стать каждый желающий.
В 17.00 начнется красочный open-air. Тонны яркой смеси, танцевальные хиты последних лет и пенная вечеринка! Особенный момент фестиваля — массовый залп краски, когда одновременно сотни участников подкинут порошок самых разных цветов, чтобы образовать в небе радужное облако и раскрасить с головы до ног все вокруг себя.
С 21.00 развернется фестиваль волшебных шаров. Флешмоб света в сопровождении классической музыки точно не оставит равнодушным никого. Сотни шаров в руках присутствующих в один миг засияют разноцветными огоньками, создав вокруг особую завораживающую атмосферу, а номера виртуозов с чарующими композициями подарят массу эстетического наслаждения.
Арт-Дворец: ул. Северная, 2а
30 июня в 15.00
Цена билета – 200 руб.
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Покров
«День шоколада» 0+
Этот семейный праздник проводится ежегодно администрацией города Покрова при поддержке компании Mondelēz International. В этом году основой для праздника была выбрана морская тематика. Организаторы предлагают взрослым вместе с детьми погрузиться в волшебную атмосферу сказочного морского царства, наполненного вкусом настоящего шоколада. Программа праздника включает театрализованное представление «На шоколадной волне», концерт с участием творческих коллективов Петушинского района, а также мастер-классы, конкурсы и активные игры для детей и взрослых.
г. Покров, у Дома ученых: ул. III Интернационала, 39
30 июня в 11.00
Вход свободный
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Социальный кинотеатр
Полнометражный мультфильм, два детских фильма и психологическую драму для взрослых предлагает своим гостям в эти выходные социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Сказочный анимационный фильм «Принцесса Эмми» (Германия, Бельгия, Великобритания, 2019, 0+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
О том, как взрослым людям представился шанс начать жить заново, расскажет в 13.30 поучительная кинокартина «Второе детство» (Россия, 2016, 6+). Трогательный фильм о дружбе мальчика и пиренейской горной собаки «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» (Франция, 2015, 0+) начнется в 16.00. Фантастическая комедия «Доминика» (Россия, 2017, 18+) затронет серьезный вопрос взаимоотношений мужчин и женщин в 18.30.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
29 и 30 июня в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/vmeza_vld_v
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