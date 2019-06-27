Владимир ждет гастрономическая революция

15 ресторанов под одной крышей. Тысячи квадратных метров вкусной и полезной пищи. И все это в самом центре Владимира. Амбициозный проект запускают два друга: повар и ресторатор. Молодые люди готовы не просто удивить жителей города. Они совершат настоящую гастрономическую революцию. Китайская и грузинская кухни, зеленый остров, сыроварня, зона вяленых закусок, шашлычная, кофейня, кондитерская и собственный колбасный цех. И все это в одном месте. В чем суть проекта и когда «Рынок на горе» заработает, расскажут герои программы «Кофе ТВ» Михаил Степанов и Денис Найденов.

Полина Тарбеева