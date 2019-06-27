Суздаль украсят креативные огурцы

В преддверии одного из самых известных суздальских праздников – Дня огурца – в городе-музее объявили творческий конкурс. Его участникам предлагается придумать и оформить оригинальную фигуру огурца в исконно русском стиле с суздальским колоритом. Работы будут представлены на улице Кремлевской. Установят фигуры до 8 июля, а чтобы подтвердить свое участие в конкурсе, следует поторопиться. Сделать это можно до 28 июня, позвонив по телефону +7 (49231) 2-12-78.

День Огурца будут отмечать 13 июля.

Яркий и шутливый праздник День Огурца в этом году в Суздале будут отмечать 13 июля. Огуречное событие традиционно проходит в этот летний месяц, когда огурцы поспевают и садоводы начинают снимать первый урожай.

Праздник Огурца был придуман в 2001 году сотрудниками Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Традиционно на него приезжают туристы не только со всей России, но и из других стран. Программы праздника очень разнообразны, год от года организаторы поражают посетителей все большей выдумкой и изобретательностью. Как проходил День огурца в прошлом году, можно посмотреть в репортаже «Призыв ТВ».

Ольга Ефремова

Фото Владимиро-Суздальского музея-заповедника