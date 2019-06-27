Как записаться к врачу через Госуслуги?

Сначала зайдите на Единый портал госуслуг по адресу: https://www.gosuslugi.ru. Зарегистрируйте учетную запись непосредственно на портале и поднимите уровень учетной записи до подтвержденной. Для этого вам необходимо будет пройти три шага, описанных ниже:

Шаг 1. Регистрация упрощенной учетной записи.

Укажите в регистрационной форме на портале госуслуг свою фамилию, имя, мобильный телефон и адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения регистрации.

Шаг 2. Подтверждение личных данных и создание стандартной учетной записи.

Заполните профиль пользователя: укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан – документ иностранного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Шаг 3. Подтверждение личности и создание подтвержденной учетной записи. Это можно сделать следующими способами:

– лично обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в любой удобный центр обслуживания (многофункциональные центры г. Владимира и области, отделы социальной защиты населения, филиалы Пенсионного фонда РФ);

– через онлайн-банки (Сбербанк, Тинькофф, Почта Банк Онлайн), при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков;

– почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля.