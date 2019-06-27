Как записаться к врачу через Госуслуги?

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Получить услугу, не выходя из дома
Во Владимирской области к информационной системе Единого портала госуслуг на данный момент подключено 59 учреждений здравоохранения. Все они подведомственны департаменту здравоохранения администрации области и оказывают первичную медико-санитарную помощь. Запись на прием к врачу осуществляется различными способами: через Единый портал госуслуг, через портал Регистратура33, по телефону регистратуры и лично при обращении в медицинскую организацию. Сейчас среди населения наиболее востребована электронная запись к врачу. Для оформления услуги понадобятся паспорт и полис медицинского страхования (данные указываются на то лицо, которое записывают к врачу). Порядок оформления через портал госуслуг, а также особенности записи на приём в крупные лечебные учреждения региона поясняет департамент здравоохранения Владимирской области.
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Как зарегистрироваться на Едином портале госуслуг?
Сначала зайдите на Единый портал госуслуг по адресу: https://www.gosuslugi.ru. Зарегистрируйте учетную запись непосредственно на портале и поднимите уровень учетной записи до подтвержденной. Для этого вам необходимо будет пройти три шага, описанных ниже:
Шаг 1. Регистрация упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме на портале госуслуг свою фамилию, имя, мобильный телефон и адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения регистрации.
Шаг 2. Подтверждение личных данных и создание стандартной учетной записи.
Заполните профиль пользователя: укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан – документ иностранного государства). Данные проходят проверку в ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш электронный адрес будет направлено уведомление о результатах проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней.
Шаг 3. Подтверждение личности и создание подтвержденной учетной записи. Это можно сделать следующими способами:
– лично обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в любой удобный центр обслуживания (многофункциональные центры г. Владимира и области, отделы социальной защиты населения, филиалы Пенсионного фонда РФ);
– через онлайн-банки (Сбербанк, Тинькофф, Почта Банк Онлайн), при условии, что вы являетесь клиентом одного из банков;
– почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля.
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Как получить талон к врачу через портал Госуслуг?
Оформить талон к врачу может как сам владелец кабинета на себя, так и на любого другого человека. Вам нужно будет выбрать поликлинику, врача и удобную дату и время приема.
· Зайдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь на портале.
· Откройте каталог «Услуги».
· Выберите вкладку «Мое здоровье».
· На открывшейся странице нажмите кнопку «Записаться к врачу».
· Выберите регион, в котором находится лечебное учреждение.
· Отметьте, кому необходимо записаться на прием.
· После выбора появляется поле, в которое необходимо внести личные данные. Если записывается сам владелец кабинета, данные появляются автоматически.
· После заполнения всех полей нажмите «Далее».
· Выберите медицинское учреждение из появившегося списка.
· Далее выберите лечебное отделение. в которое вам нужно записаться.
· После этого выберите конкретного врача из появившегося списка.
· Выберите нужный день из появившегося календаря, в котором отмечены дни, доступные для записи.
· Из предложенного списка выберите подходящее вам время приема.
· После выбора даты и времени появляется окно, в котором нужно подтвердить желание записаться к врачу.
· После того как запись подтверждена, появляется окно, в котором указано, что вы записаны к врачу.
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Нужно ли распечатывать талон и как это сделать?
В распечатывании талона нет необходимости. Просто в поликлинике обратитесь в регистратуру и укажите, что записывались к врачу через портал госуслуг. Если все же хотите распечатать талон, это можно сделать. В окне, где отображается вся информация по вашей записи, можно распечатать талон (поле справа). Для этого кликните «Распечатать». Талон можно распечатать или сохранить в формате PDF.
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Как отменить запись к врачу?
На портале госуслуг также предусмотрена возможность отказаться от записи на прием к врачу. Сделать это можно как сразу, так и в любое другое время до назначенной даты. Для этого в поле справа нужно нажать надпись: «Отменить запись». В появившемся окне подтвердите, что вы действительно хотите отменить запись. После отмены появится запись об этом. Все действия будут отражаться во вкладке «Уведомления» в личном кабинете.
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Записаться к врачу можно со смартфона
Эта возможность появилась в мобильном приложении электронной регистратуры 2dr.ru на платформе Android. Скачать мобильное приложение можно через официальный магазин приложений Google Play, а также по ссылкам, размещенным на портале регистратура33.рф и на сайте Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области miac33.ru. Мобильное приложение 2dr.ru – это личный кабинет пациента. С помощью данного электронного сервиса можно не только записаться к врачу, но и получить оперативный доступ к информации о посещениях медицинских специалистов.
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Как записаться в ОДКБ?
Запись на прием к врачу Областной детской клинической больницы осуществляется через Единый портал госуслуг, по телефону «горячей линии» медучреждения и лично при обращении в медицинскую организацию. Call-центр по телефону (4922) 77-99-47 работает в автоматическом режиме. Одновременно у четырех операторов может быть до 80 звонков. Запись к специалистам ведется только по направлению по форме 057/у. С 17.05.2019 запись на прием к специалистам ведется ежедневно на месяц вперед. На данный момент звонки здесь принимают с 8 до 15.30.
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Как записаться в ОКБ?
Что касается Областной клинической больницы, то данное учреждение не оказывает первичную медико-санитарную помощь. И самозапись пациентов через Единый портал госуслуг не предусмотрена. Электронная запись пациентов с целью предоставления плановой консультативной медицинской помощи должна осуществляться только по системе «врач-врач» через Единый портал госуслуг. Но сейчас такая возможность пока отсутствует. Проводятся работы по доработке функциональных возможностей электронной системы «врач-врач» для возможности осуществления записи к специалистам ОКБ через Единый портал госуслуг. Запись на плановый консультативный прием возможна по телефону call-центра или при личном обращении в поликлинику. В случае необходимости внеплановой консультативной помощи вопрос решается в индивидуальном порядке в соответствии с медицинскими показаниями.
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Почему Собинская больница временно недоступна на портале госуслуг?
Жители Владимирской области могут записаться на прием через Единый портал госуслуг в штатном режиме, за исключением Собинской районной больницы. Возможность записаться на прием к врачу через Единый портал госуслуг здесь временно отсутствует в связи со сменой медицинской информационной системы. В настоящее время департаментом здравоохранения администрации области и администрацией Собинской районной больницы ведутся работы по интеграции с региональным сегментом Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
Татьяна Данилова
Заглавное фото: finobzor.ru
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