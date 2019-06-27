Как сделать крутые фото для Инстаграма? 

Как сфотографироваться так, чтобы на снимке выглядеть моложе, стройнее и собирать как можно больше лайков. Сегодня мы даем реальные советы о том, как подать себя с выгодной стороны. Это работает!

1.Определите свою «рабочую сторону»

Сядьте напротив окна, поставьте камеру перед собой и сделайте три фото: прямо, немного повернув носик направо и немного повернув носик налево. Проанализируйте фотографии, где вы себе нравитесь больше? Какую сторону считаете выгодной?

Главное, чтобы свет одинаково падал на всех трех фотографиях. Поэтому выбирайте дневное время в пасмурную погоду. Именно такой идеальный мягкий свет поможет вам найти «рабочую сторону».

2. Ножкой «эть!»

Переходим к позированию! Для того, чтобы ваши ножки казались на фото длиннее и стройнее, достаточно просто правильно встать. Вам нужно расслабиться и выставить одну ножку вперед, немного развернув ее в бок от камеры.

Если вы выставляете ножку прямо на камеру, то тогда не сгибайте ее в колене и ставьте ее на носочек.

Всегда в кадре немного вставайте на носочки, чтобы казаться стройнее и выше. Камера всегда визуально прибавляет «пару килограммов»

3. Не прижимаем руки к телу!

На фотосессии, или, когда вы просто делаете селфи, старайтесь не прижимать руки к телу. Это выглядит в кадре зажато, ваши руки становятся толще и смотрятся нелепо. Лучше отведите их.

Правильный вариант согнуть руки в локте и свободно поставить их на талию. Или же держать их прямо, но не прижимая к телу. Главное в любой фотографии – легкость!

4. Куда еще можно деть руки?

Частая проблема: вы не знаете куда деть руки. Они должны служить украшением и подчеркивать вашу утонченность. Поэтому расслабьте руки и пальцы. Попробуйте поиграть с лицом: слегка дотронуться до подбородка, щеки или шеи. Не перекрывайте руками лицо. А подбородок лучше держать всегда слегка чуть приподнятым, чтобы «не потерять» шею.

Идеальный вариант: одну руку поднести к лицу, а другую положить на кисть. Или расположить руки по бокам от лица: одну – ближе ко лбу, а другую – у подбородка.

5. Всегда оставляем пространство для воздуха

Помните, что вы будете смотреться расслабленнее и худее в том случае, если не будете стоять как солдат по стойке смирно. Будьте более свободными: не надо перекрещивать ноги так, как будто вы стоите в метро в час пик и лишнего сантиметра для вашей стопы нет. Лучше согните ногу в колене и поставьте ее на носок: у вас получится свободная поза. А пространство для воздуха появится за счет такого положения ног.

6. Не «ампутируем» себе части тела

Самая частая ошибка – это «потеря» в кадре руки или ноги. Помните, что камера не смотрит на вас в 3d. Поэтому вставать прямо и сгибать ногу не самая удачная идея – ее просто не окажется на снимке. А кому это нужно?

Поэтому вставайте боком или развернитесь на три четверти, чтобы ваш образ полностью фигурировал в кадре.

Фотографировалась для вас Юлия Митина

Фото автора