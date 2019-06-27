Что делать туристам, которые собрались в Грузию?

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Полеты запрещены
Антироссийские акции протеста, которые проходят в центре Тбилиси, заставили поменять планы на отпуск тысячи человек. Люди планировали отдохнуть в Грузии. Многие оплатили билеты и забронировали отели. Но теперь не смогут отправиться в эту страну на самолете. С 8 июля авиакомпаниям России летать в Грузию запрещено. “Призыв.ру” разобрался, что делать туристам, чтобы спасти свое лето.
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Кто летает в Грузию?
На данный момент из России в Грузию летают шесть авиакомпаний. Самые крупные – это “Аэрофлот” и “S7 Airlines”. Все перевозчики уже заявили, что полностью прекратят авиасообщение с солнечной республикой с 8 июля. Продажа билетов будет закрыта. В сезон летних отпусков, по данным Ассоциации туроператоров России, в Грузию выполнялось по 18 – 20 рейсов в сутки.
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Что делать с билетами?
Туристам, которые приобрели билеты из Грузии в Россию на 8 июля или более позднюю дату, рекомендовано перенести вылет и покинуть солнечную республику до часа “Х”. При этом никакие штрафные санкции предусмотрены не будут. Еще один вариант – вернуть полную стоимость билетов. Но при этом будет расторгнут договор о перевозке.
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Как можно поменять маршрут?
Еще одна альтернатива – это поменять маршрут вылета. Например, авиакомпания “S7 Airlines” предлагает пассажирами сменить перевозку. Без дополнительных оплат вылететь или прилететь в Ереван, Владикавказ или Сочи. Из этих городов есть наземное сообщение с Грузией. При этом туристам обещают сохранить класс обслуживания в пределах срока годности билета.
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Где можно вернуть или обменять билет?
Авиакомпании, которые летали в Грузию, информируют о способах вернуть или обменять билеты на своих сайтах. В большинстве случаев оформленный через Интернет документ на самолет можно вернуть в любой точке собственной продажи или в контакт-центре. Заявку можно делать самостоятельно в разделе “Мои бронирования”. Если билеты покупались через туристическое агентство или в кассах, заявку на возврат или изменение необходимо подать по месту покупки билета.
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Что делать с путевками?
Жители России, которые купили путевку в Грузию с 21 июня, могут требовать расторжения договора или изменений его условий. Потраченные деньги туристические фирмы должны будут возместить в полном объеме. Отдыхающим могут предложить и альтернативный вариант: Болгарию, Кипр или Узбекистан.
Если возникнут проблемы, туристам следует ссылаться на закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
Он устанавливает, что стороны договора имеют право расторгнуть документ «в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора». Все подробности можно узнать по телефону горячей линии единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.
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Как можно попасть в Грузию?
Несмотря на антироссийские протесты, желающие провести лето в Грузии есть. Туристы пакуют чемоданы и продумывают альтернативные маршруты путешествия. Один из вариантов – отправиться в солнечную республику на машине. Но это долго, не очень неудобно, и есть опасения провести несколько часов на таможне. Ехать можно через Армению или Владикавказ. Сюда, кстати, можно приехать и на поезде. Оттуда до Грузии ходят такси и автобусы.
Дорога из Владикавказа, по данным портала Rome2rio, будет стоить около 1000-1800 рублей и займет от 3,5 до 4 часов.
На самолете в Грузию можно добраться только через другую страну.
В Грузии даже предложили запустить для россиян шатлы из Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Ранее “Призыв ТВ” сообщал, что организованные туристы из Владимира меняют путевки в Грузию.
Полина Тарбеева
Заглавное фото: poehalisnami.club
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