Что делать туристам, которые собрались в Грузию?

Несмотря на антироссийские протесты, желающие провести лето в Грузии есть. Туристы пакуют чемоданы и продумывают альтернативные маршруты путешествия. Один из вариантов – отправиться в солнечную республику на машине. Но это долго, не очень неудобно, и есть опасения провести несколько часов на таможне. Ехать можно через Армению или Владикавказ. Сюда, кстати, можно приехать и на поезде. Оттуда до Грузии ходят такси и автобусы.

Дорога из Владикавказа, по данным портала Rome2rio, будет стоить около 1000-1800 рублей и займет от 3,5 до 4 часов.

На самолете в Грузию можно добраться только через другую страну.

В Грузии даже предложили запустить для россиян шатлы из Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Ранее “Призыв ТВ” сообщал, что организованные туристы из Владимира меняют путевки в Грузию.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: poehalisnami.club