Берендеево царство по-вязниковски можно увидеть в Жолобово

На окраине Вязниковского района среди лесов, перелесков и заброшенных полей затерялась деревенька Жолобово. Постоянных жителей там нет, и дороги туда – тоже. Поэтому, направляясь в эту глушь, мы гадали: а существует ли вообще это селение? На картах оно, правда, показано, но ведь карты по большей части старые, составленные ещё в советские времена. Но, как оказалось, переживали мы зря.

Подобие дороги

В деревне Глинищи, ближайшей к Жолобову, асфальт закончился. Судя по топографической карте, оттуда должна была идти грунтовка до Жолобово, однако ничего похожего рядом не было, как и указателей. Местный житель подсказал, куда надо ехать. По большому счету, это была даже не колея, а всего лишь след в траве. Даже не верилось, что это дорога. Но оказалось именно так. Повезло, что стояла сухая погода.

Во время распутицы, добираясь до Жолобово, можно застрять даже на внедорожнике.

Дорога, точнее ее подобие, петляла, ныряя в перелески и вновь выходя на поля, поросшие высокой травой и кустарником, по плотине рядом не то с озером, не то болотом. А потом след в траве вдруг раздвоился. Куда ехать – влево или вправо? Пришлось идти на разведку пешком. Выяснилось, что Жолобово совсем рядом. Один след вел в начало деревни, другой – в её конец.

Селение существует, как минимум, со средневековья. При Екатерине II Жолобово писалось сельцом, там имелись сразу две господские усадьбы. Сегодня от них практически ничего не осталось, разве лишь немногие старые липы одичавших заросших парков. Эти «дворянские гнезда» заслуживают подробного изучения, и, возможно, еще будут исследованы.

Филиал Дзержинска

Жолобово стоит на речке Жолобовке. Сегодня этот приток реки Шумарь, неоднократно упоминаемый в старых документах, почти превратилась в ручей и региональном реестре водных объектов не значится. Хотя местами речка разливается в подобие пруда, а родников в том краю немало и до сих пор. Высокий уровень грунтовых вод позволяет копать в деревне неглубокие колодцы.

Один из колодцев, с почти реликтовым ныне «журавлем» находится в самом центре Жолобово, и туда все его обитатели ходят за водой.

Глубина колодца всего метра три-четыре. Прежде в деревне имелась и водяная мельница, которую разрушили в советское время. После того как мельничную плотину ликвидировали, Жолобовка, видимо, и измельчала.

В деревне, которая имела три конца, сохранилось около полутора десятков домов (столетие назад там насчитывалось 40 крестьянских дворов), правда, часть из них нежилые, а некоторые уже превратились в руины. Тем не менее в летнюю пору людей там хватает. Вот только во всех обитаемых подворьях, кроме одного, сегодня живут исключительно выходцы из соседней Нижегородской области. Последняя коренная жительница, старушка, которой было за 90, скончалась там три года назад.

Нижегородские дачники по большей части из города Дзержинска. В этом центре химической промышленности экология, мягко говоря, так себе, вот и уезжают летом на жолобовские дачи дзержинцы, чтобы подышать свежим лесным воздухом, пособирать ягоды и грибы. Земляники там, кстати, даже в июньскую засушливую пору оказалось в лесах немало, что местные дачницы, только что вернувшиеся из похода по ягоды, наглядно продемонстрировали. Говорят, ближе к осени будет и грибное изобилие, чему охотно веришь.

Медвежий угол

Главная жолобовская улица идет параллельно Жолобовке. Дома там почти все старые, причем наличники у окон изукрашены тонкой резьбой. Никакого сайдинга нет и в помине. Через Жолобовку переброшено несколько самодельных дощатых мостиков. На противоположном возвышенном берегу речушки-ручья ещё две улицы, поднимающиеся в гору. На каждой по нескольку домиков, причем едва ли не половина из них нежилые. Если пройти туда легко, то проехать с главной улицы практически невозможно.

Мостики пешеходные, а речка Жолобовка, хотя и похожа на ручей, место топкое, и никакой вездеход там не пройдет. На горе прежде и барские усадьбы стояли, видимо, прежде гати или мостики позволяли запросто переезжать Жолобовку в телегах и конных экипажах. Теперь ехать надо в объезд за несколько верст через соседнюю деревню Ромашево, что возможно лишь на «Ниве» или «уазике», да и то в хорошую погоду. Впрочем, и в «большое Жолобово» во время дождей и по весне даже на них не проедешь.

Местный дачник Николай Алексеевич, у дома которого стоял «УАЗ-Патриот» со 152-м номером региона, рассказал, что в распутицу он подъезжает к деревне как можно ближе, а потом идёт пешком. А зимой, если возникает желание посетить дачу, ставит «уазик» в соседних Глинищах и вместе с женой добирается до Жолобово на лыжах – несколько километров по целине. Иначе никак. Дорогу в деревню (которой, в сущности, нет) от снега не чистят. Да это почти и невозможно.

Отважные жолобовские дачники навещают полюбившуюся им глухую вязниковскую деревню даже в зимнюю пору.

Ели до небес

Особенностью, можно даже сказать, изюминкой Жолобово является обилие елей на его улицах. Когда-то, лет 50-60 назад, жил там один из местных лесоводов. По его инициативе порядки домов в деревне обсадили сортовыми елями. С тех пор вечнозеленые красавицы разрослись, вытянулись, похорошели, и сегодня Жолобово красуется такими еловыми аллеями, которых, пожалуй, больше ни в одной другой деревне Владимирской области не встретишь.

Почти чудо, что затерянная в глуши сравнительно небольшая деревня не попала в число «неперспективных» и не стала призраком, чему примеров в нашем регионе, как, впрочем, и в любой части Центральной и Северной России, предостаточно. Видимо, красота живописных пейзажей, уникальная, почти первозданная природа и какой-то особенный уют этого лесного уголка способствовали тому, что люди из Жолобово не ушли. И не уходят, несмотря на все трудности и неудобства.

Вроде бы всего до города оттуда лишь 21 километр. А жизнь как будто на другой планете. Нет там ни почты, ни магазина, ни водопровода. Из всех благ цивилизации – лишь электричество, да и то порой отключают: то в сильный ветер, то в грозу, то еще из-за чего-то. Связь сотовая берёт кое-как. На въезде нет даже информационной таблички с названием деревни (не будешь знать, что это Жолобово, не поймёшь, куда попал). Тем не менее заповедная деревня живет и в нынешнем XXI веке, как добрая лесная сказка наяву, словно легендарное Берендеево царство…

Справка. Одна из усадеб в Жолобово в 1770-е гг. принадлежала Василию Андреяновичу Ознобишину – представителю старинного дворянского рода. Ознобишины служили в Вязниковском и Гороховецком уезде, из их фамилии вышел известный поэт «золотого века» Дмитрий Петрович Ознобишин, знакомый Пушкина и Вяземского. Вторая усадьба принадлежала герою Семилетней (русско-прусской) войны надворному советнику (а на военной службе премьер-майору) князю Василию Романовичу Мещерскому, который в сражении при Гросс-Егерсдорфе с армией прусского короля Фридриха II в 1757 году был «ранен под Егерсдорфской кирке двумя пулями».

Николай Фролов

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